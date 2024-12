Selvaggia Lucarelli a Sanremo 2025: “Non dico se ci sarò, ma…”

Selvaggia Lucarelli potrebbe partecipare al prossimo Festival di Sanremo con un doppio ruolo: scopriamo tutti i dettagli!

Tra le celebrità che parteciperanno come ospiti speciali e co-conduttori alla prossima edizione del Festival di Sanremo potrebbe esserci anche Selvaggia Lucarelli. Secondo le ultime indiscrezioni la giornalista potrebbe ricoprire un doppio ruolo durante la prossima edizione della kermesse: scopriamo tutti i dettagli!

Selvaggia Lucarelli a Sanremo: l’indiscrezione

In attesa di Sanremo 2025, circolano molte voci circa l’identità dei co-conduttori che affiancheranno il direttore artistico durante l’evento. Uno dei nomi di cui si sta parlando di più negli ultimi giorni è quello della giornalista Selvaggia Lucarelli, nota per le sue discussioni con Fedez e per aver scritto “Il vaso di Pandoro”, un libro sullo scandalo Balocco che cha coinvolto Chiara Ferragni.

A parlare della sua possibile partecipazione al Festival è stata la diretta interessata, ospite di Francesca Fialdini a ‘Da Noi a Ruota Libera’. Lucarelli non ha né confermato né smentito la sua presenza a Sanremo, ma ha commentato con ironia: “Non voglio dirlo fino alla fine se ci sarò, altrimenti non arriva nessun cantante!”.

Carlo Conti

Poi ha aggiunto, lanciando una frecciatina a Fedez: “A me piacerebbe tanto avere il cartoncino e annunciare la canzone di Fedez. Rompiamo l’Internet! Carlo, pensaci”.

L’ipotesi del doppio ruolo

Secondo le indiscrezioni più recenti Selvaggia Lucarelli potrebbe addirittura ricoprire un doppio ruolo a Sanremo 2025. La giornalista, infatti, potrebbe non solo essere co-conduttrice del Festival per una sera, ma, secondo quanto riportato da Fanpage, potrebbe anche ricoprire un ruolo nel Dopo Festival condotto da Alessandro Cattelan.

“Tale ipotesi” – spiega Fanpage – “diventerebbe ancor più plausibile se la serata scelta fosse quella finale, la stessa per la quale Carlo Conti ha già annunciato la presenza di Alessandro Cattelan”. Per il momento si tratta solo di voci non confermate, non ci resta che attendere la conferma ufficiale per scoprire se vedremo la penna graffiante sul palco dell’Ariston.