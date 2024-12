Fedez, dedica social a Chiara Ferragni: poi cancella tutto

Fedez ha pubblicato su Instagram alcuni versi che sembrano dedicati a Chiara Ferragni: dopo poco ha cancellato tutto.

Da quando si sono lasciati, Fedez e Chiara Ferragni si sono lanciati reciprocamente innumerevoli frecciatine tramite i social e il loro matrimonio è anche finito al centro del dissing tra il rapper e Tony Effe.

Ieri Federico potrebbe di nuovo aver usato Instagram per mandare un messaggio all’ormai ex moglie: ha condiviso nelle sue storie alcun versi di una canzone che sembrano dedicati proprio a lei, ma dopo poco ha cancellato tutto. Scopriamo tutti i dettagli!

Fedez: le storie su Instagram

Per ora né Fedez né Chiara Ferragni hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali circa la sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Milano. Da ieri, però, il rapper sta pubblicando contenuti piuttosto ambigui nelle sue storie Instagram.

Federico ha pubblicato alcuni versi del brano Another Love di Tom Odell, che sembrano riferiti alla sua storia con l’imprenditrice. La citazione, condivisa in inglese, è stata seguita dalla traduzione italiana: “E canterò una canzone, che sarà solo nostra. Ma le ho cantate tutte a un altro cuore. E voglio piangere, voglio imparare ad amare, ma ho esaurito tutte le mie lacrime”.

Chiara Ferragni e Fedez

I versi di una canzone inedita

Il rapper ha poi condiviso anche alcuni versi di quella che potrebbe essere una canzone ancora inedita. “A volte ti fotografavo di nascosto perché avevo troppa paura di non poter rivivere più quei momenti insieme. Ora me le tengo strette quelle foto.” – ha scritto il rapper su Instagram. Dopo poco, però, questa storia è stata cancellata dal suo profilo.

Sono frasi romantiche e nostalgiche al tempo stesso che parlano di dolore e malinconia per un amore perduto, per qualcosa che se ne è andato per sempre e che non tornerà più. Sono riferite a Chiara? Non c’è la certezza, ma la dedica sembra evidente.