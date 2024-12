Anna Tatangelo, emozione al matrimonio del fratello: il video

Giuseppe, fratello di Anna Tatangelo, si è sposato: in video postato sui social la cantante appare molto emozionata.

Il 16 dicembre Giuseppe, fratello di Anna Tatangelo, ha convolato a nozze con Annamaria Marini. L’evento ha avuto luogo a Sora, pittoresco comune che segna le origini della famiglia, dove i festeggiamenti si sono svolti all’insegna della semplicità e dell’autenticità.

Sui social sono apparsi diversi video della cerimonia e uno in cui la cantante balla con il fratello visibilmente emozionata. Scopriamo tutti i dettagli!

Anna Tatangelo: il matrimonio del fratello Giuseppe

Giuseppe e Annamaria sono una coppia storica: stanno insieme da oltre 20 anni e ad hanno due figli, Francesco, 6 anni, e Mariasole, 2 anni. Il matrimonio, celebrato con rito civile nella loro città natale di Sora, è stato l’occasione per festeggiare con amici e parenti questa solida unione.

Durante la cerimonia, Anna Tatangelo ha trovato un modo tutto suo per esprimere l’affetto nei confronti del fratello: un ballo emozionante sulle note di “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano. Un momento di puro affetto e connessione fraterna, immortalato e condiviso attraverso i social network, per permettere a tutti di partecipare, seppur virtualmente, alla gioia del loro speciale legame.

La dedica su Instagram

“Ho molte foto nel rullino della giornata di oggi ..ma l’unica che rappresenta davvero il bene che ti voglio è questa!” – ha scritto Anna Tatangelo in un post su Instagram dedicato al matrimonio del fratello.

“È stato emozionante stare al tuo fianco in un giorno così speciale! Sarei sempre il mio compagno di giochi e miei occhi ti sorrideranno sempre con amore…” – prosegue la cantante “Auguri fratellone, ti voglio un mondo di bene”.

Anna Tatangelo

Anna Tatangelo ha sempre avuto un legame fortissimo con la sua famiglia d’origine. Nel 2021, ospite a Verissimo nel 2021, ha rivelato a Silvia Toffanin: “Noi siamo molto uniti. I miei genitori sono stati sempre molto impegnati con la loro attività e i loro quattro figli. Adesso che sono mamma anche io, capisco quanto sia bello sentirti dire grazie e ti voglio bene“.