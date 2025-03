Loredana Bertè: “Mi feci tagliare i capelli in strada per protesta”

In una recente intervista, Loredana Bertè ha rivelato alcuni dettagli inediti sulla sua vita privata e sui suoi piani per il futuro.

Sempre grintosa e piena di energie, Loredana Bertè continua a essere una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. In una recente intervista per il magazine Grazia la cantante ha parlato di sé raccontando alcuni dettagli della sua giovinezza ribelle e anche alcuni aneddoti curiosi riguardo il rapporto con la madre. Scopriamo tutti i dettagli.

Loredana Bertè: “Nata ribelle”

Non solo è una delle artisti più amate, Loredana Bertè è anche diventata un personaggio televisivo di successo. La cantante è infatti uno dei giudici di The Voice Senior in onda il venerdì sera su Rai 1.

“Sono nata ribelle” – ha dichiarato Bertè- “Da piccola, come protesta contro mia madre, mi feci tagliare i capelli corti da una bambina che abitava vicino a noi. Mi ricordo che ero seduta sul marciapiede… Ho capito molto presto l’importanza di essere libera, di essere me stessa e di percorrere la mia strada“.

Nonostante gli anni, Loredana continua a essere uno spirito libero e indomabile. “L’ultima ribellione? Poco fa, quando ho detto no a una proposta nella quale non mi ritrovavo. È fondamentale saper dire dei no, ma capisco che non sempre sia facile, soprattutto quando sei ancora giovane“.

Il commento su Sanremo 2025

Parlando di Sanremo 2025, Berté ha rivelato di aver apprezzato il duetto di Elodie e Achille Lauro, che nella serata Cover hanno portato il suo brano “Folle Città“. “Mi sono piaciuti moltissimo. Sono due artisti che stimo e due brave persone” – ha dichiarato.

Sul podio tutto al maschile ha commentato: “È un problema tutto italiano. Forse a livello culturale si fa più fatica a votare una donna, su questo dobbiamo lavorare“. La cantante si è poi espressa sulle parole che Mogol ha rivolto Giorgia, sesta classificata al festival: “Sinceramente trovo che le abbia mancato di rispetto“.