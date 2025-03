Nuovo capitolo della discussione tra Valerio Scanu e Tony Effe: dall’utilizzo dell’autotune alla vittoria di Sanremo.

In questi giorni è in corso un’accesa discussione tra Valerio Scanu e Tony Effe che non si accenna a spegnare. Durante la sua ospitata a Maschio Selvaggio il cantante ha rivolto una forte critica nei confronti del rapper, accusandolo di non saper cantare nemmeno con l’autotune. Tony Effe ha subito risposto a tono e adesso è arrivato anche un nuovo affondo da parte di Scanu: scopriamo tutti i dettagli.

Valerio Scanu e Tony Effe: le parole del rapper

Dopo il dissing con Fedez di cui si è molto parlato, adesso Tony Effe sta litigando con un’artista completamente diverso da lui: Valerio Scanu. Anche se, per la verità, tutto è iniziato da alcune pesanti dichiarazioni del cantante sardo.

Negli ultimi giorni il rapper romano è stato raggiunto da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, e durante la consegna del Tapiro d’Oro ha avuto occasione di rispondere alle offese che gli sono state rivolte.

Tony Effe durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

“Io lavoro tutti i giorni, a differenza di Valerio… Sono passati 15 anni da quando ha vinto Sanremo, cerchiamo di evolverci!” – ha dichiarato Tony. Poi, parlando di Sanremo, ha aggiunto: “Lo sappiamo tutti, Sanremo è politica… Ma di base mi sono divertito, a parte la stampa e quelli che cag**o il ca**o, tipo sto Valerio Scanu“.

Le nuove dichiarazioni di Valerio Scanu

La discussione non è finita dopo la consegna del Tapiro d’Oro a Tony Effe. Nelle scorse ore, ospite della trasmissione Generazione Z in onda il giovedì su Rai 2, Valerio Scanu ha nuovamente colpito il rapper con dichiarazioni che non sono passate inosservate.

“Tony Effe dice che, a differenza mia, lavora tutti i giorni. Se lavorare ogni giorno significa usare l’autotune e mettere due foto sui social, allora ha ragione, io non lavoro” – ha detto Scanu. Poi ha aggiunto: “E comunque io Sanremo l’ho vinto anche se 15 anni fa e lui ancora no“.