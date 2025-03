Continua la polemica tra Valerio Scanu e Tony Effe. Ospite a Generazione Z, il cantante ha nuovamente attaccato il rapper, dichiarando che utilizzare l’Auto-Tune non sia sinonimo di lavorare, sottolineando poi di aver vinto Sanremo 2010. Ecco cosa è successo.

Valerio Scanu è stato ospite a Generazione Z, trasmissione condotta da Monica Setta in onda su Rai 2 ogni giovedì.

In tale occasione il cantante ha parlato di “Presente”, il suo nuovo disco, per poi riprendere la polemica scoppiata qualche giorno fa con Tony Effe.

Infatti, il rapper romano aveva risposto alle accuse sull’Auto-Tune mosse da Scanu sottolineando che fosse un discorso anacronista e di lavorare più di lui.

Proprio in merito a Sanremo, Scanu ha fatto un’ulteriore precisazione : “Hanno cantato quasi tutti con l’Auto-Tune tranne pochi come Giorgia e Simone Cristicchi. Alcuni avrebbero invece meritato di più. Chi? Serena Brancale che canta benissimo e suona in maniera esplosiva“.

La polemica tra i due artisti è scoppiata qualche giorno fa, quando Scanu, ospite a Maschio Selvaggio su Rai 2, aveva rilasciato un’intervista. Qui aveva commentato i risultati del San Marino Song Contest 2025 collegandosi a quelli di Sanremo 2025.

“Rappresentare San Marino con un brano che dice Tutta l’Italia? La stessa cosa vale per chi va a Sanremo e non sa cantare: in tanti. Secondo me il più emblematico, ma lo sa anche lui è Tony Effe. Non è intonato per niente, io dico che non sa cantare, ma credo che lo sappia anche lui“, aveva dichiarato Scanu.