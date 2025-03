Romina Power ha deciso di staccare dalla frenesia della vita quotidiana e si è concessa qualche giorno di relax in compagnia della figlia Romina Carrisi. Assieme a loro il nipotino, Alex Lupo, avuto dalla figlia con Stefano Rastelli, celebre regista televisivo. La meta scelta? L’Africa.

La cantante americana ha deciso di condividere coi fan il suo soggiorno africano attraverso un carosello fotografico su Instagram. In accompagnamento una didascalia: “I venti dell’Africa ci hanno portato qui“.

Nelle fotografie compaiono alcuni scorci del resort e del posto in cui si trova la cantante, testimonianza di una vacanza di lusso immersa però nella natura.

I figli di Romina Power e Al Bano

Come anticipato, Romina Power si trova in Africa in compagnia di Romina Carrisi, la sua figlia più piccola avuta con Al Bano, l’ex marito.

Ma Romina Carrisi non è l’unica figlia dell’artista. La cantante ha avuto da Al Bano altri tre figli: Ylenia, Yari e Cristel). Si tratta dunque di una famiglia numerosa, che però ha dovuto affrontare anche momenti drammatici.

Primo tra tutti la scomparsa di Ylenia, la primogenita, avvenuta nel 1994 a New Orleans. La giovane aveva infatti deciso di incominciare a girare il mondo in solitaria, ed è proprio da uno di quei viaggi che non fece più ritorno.

L’evento provocò una grande frattura nella famiglia Power-Carrisi, tant’è vero che Romina e Al Bano hanno deciso di ufficializzare il divorzio nel 2012.

Romina Power e Al Bano

Dunque, la storia d’amore tra Romina Power e Al Bano è giunta al termine ormai da diversi anni. Ciò nonostante i due ex coniugi e cantanti hanno continuato a mantenere dei buoni rapporti, tant’è vero che oggi a legarli è una bellissima amicizia.