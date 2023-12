Romina Carrisi-Power: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla figlia di Al Bano e Romina diventata attrice.

Romina Carrisi non è solo la figlia più piccola di Al Bano e Romina Power, ma anche un’attrice molto apprezzata, una fotografa e una poetessa. Cresciuta con molte difficoltà, a causa della scomparsa della sorella Ylenia e del divorzio dei genitori, ha dovuto affrontare anche il peso di un cognome molto importante in Italia, ma è riuscita comunque a ritagliarsi il suo spazio nel mondo dello spettacolo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Romina Carrisi: biografia e carriera

Romina Jolanda Carrisi-Power, questo il nome completo di Romina Jr., è nata a Cellino San Marco, il paese d’origine del padre, il 1° giugno 1987 sotto il segno dei Gemelli. Cresciuta tra gli Stati Uniti e l’Italia, non ha sfruttato il nome dei suoi genitori per farsi strada nella vita. Appassionata di foto e poesie, durante gli anni americani ha lavorato anche come badante, assistente personale e cameriera in un night club pur di mantenersi. In Italia ha invece provato a lavorare come commessa, dovendo smettere solo perché troppo spesso riconosciuta.

Romina Carrisi

Attrice teatrale, è apparsa sul piccolo schermo in Italia solo attraverso una piccola parte nell’amatissima serie televisiva Don Matteo. Oggi appare in televisione ma senza continuità, dopo aver fatto parte per un paio di stagioni del salotto del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

La vita privata di Romina Carrisi: marito e figli

Non si conoscono molti dettagli sulla vita sentimentale di Romina. Se in passato le è stata attribuita una liaison con il cantante Michael Bolton, nel 2018 ha avuto una storia con Francesco Gastel, con cui aveva cominciato anche una convivenza a Los Angeles.

Per un certo periodo ha avuto una storia con un medico. Ma chi è oggi il fidanzato di Romina Carrisi? Dal 2022 è impegnata con Stefano Rastelli, regista Rai al lavoro anche nel programma Oggi è un altro giorno. Classe 1970, ha conosciuto Romina proprio durante le registrazioni del programma televisivo. Prima di allora aveva avuto una storia importante da cui sono nate le sue due figlie.

Sai che…

– Romina ha vissuto un periodo molto difficile nella sua vita, e per qualche tempo ha abusato di sostanze stupefacenti e a bere. Oggi fortunatamente è riuscita a ritrovare la retta via.

– È allergica al nichel.

– Ha un rapporto molto stretto con la madre.

– Non conosciamo i suoi guadagni, il suo patriomonio e il suo cachet, ma in passato si è detta disgustata dall’avidità e da chi cerca ‘soldi facili’.

– Dove abita Romina Carrisi? Ha vissuto a lungo in California, ma è stata per lunghi periodi anche in Italia e in Croazia, lì dove vive sorella Cristèl. In ogni caso oggi sembrerebbe tornata in Italia, anche se l’attrice ha confessato, in un’intervista a Vanity Fair: “Sono io la mia casa, non voglio un posto fisso“.

– Ha un ottimo rapporto anche con Jasmine e Al Bano Jr, i figli di Al Bano nati dalla storia con Loredana Lecciso.

– Su Instagram Romina Carrisi ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Non sembra invece presente su TikTok.

