Chi è Silvia Pausini, la sorella di Laura legata alla cantante da un rapporto speciale

Silvia Pausini: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla sorella della cantante di Solarolo, una delle artiste italiane più amate.

Spesso e volentieri tra sorelle si crea un rapporto e una complicità che non può avere eguali nelle nostre vite. Lo sanno bene Laura e Silvia Pausini, legatissime tra loro. La sorella minore della cantante di Solarolo è stata nel corso degli anni una persona talmente importante della vita dell’artista, da diventare non solo la sua collaboratrice in determinate circostanze, ma anche una sorta di braccio destro. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Silvia Pausini: biografia e carriera

Silvia Pausini è nata a Solarolo, in provincia di Ravenna, il 25 gennaio 1977 sotto il segno dell’Aquario. Appassionata di musica anche lei fin da bambina, non ha mai avuto in realtà l’aspirazione di diventare una cantante, e anzi si è tenuta subito lontana dal mondo dei riflettori.

Laura Pausini

Ha studiato all’università di Bologna e dopo gli studi ha cominciato a lavorare al fianco della sorella, diventando anche producer di alcuni dei suoi tour, ma non ha mai voluto sfruttare il suo dono per la musica. Anche se non molti lo sanno, Silvia è una cantante brava quasi quanto la sorella, e lo ha dimostrato in una sola occasione: registrando con lei il brano Nel primo sguardo.

La vita privata di Silvia Pausini: marito e figli

Silvia è sposata da anni cono Andrea Camporesi. Dal loro amore sono nati i suoi due figli, Cecilia e Matteo, entrami nel 2010.

Sai che…

– Il rapporto tra Laura e Silvia è davvero speciale. Basti pensare che la cantante di Solarolo l’ha in alcune occasioni descritta come il regalo più grande che i genitori le abbiano mai fatto.

– Silvia ha avuto in incidente d’auto che avrebbe potuto sfociare in tragedia. Mentre era incinta la ruota di un camion si è staccata invadendo la sua corsia sull’autostrada in direzione Milano. Fortunatamente, quasi per miracolo, sia lei che i bambini che portava in grembo sono usciti illesi dalla drammatica esperienza.

– Nel 2024 Laura l’ha videochiamata direttamente dal palco durante un concerto a Padova per dedicarle la canzone Nel primo sguardo.

– Silvia è figlia di Fabrizio Pausini, a sua volta cantante amatoriale, e Gianna Ballardini.

– Dove vive Silvia Pausini? Non è chiaro.

– Estremamente riservata, su Instagram Silvia Pausini ha un account privato.

Riproduzione riservata © 2024 - NM