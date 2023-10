Johnny Marr: la carriera, la vita privata, le canzoni e alcune curiosità sullo storico chitarrista degli Smiths.

Con una manciata di album, gli Smiths hanno scritto la storia della musica indie anni Ottanta. Alla loro guida c’erano due figure dotate di grande carisma e un talento enorme, per quanto differente: Morrisey e Johnny Marr. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata dello storico chitarrista della band inglese.

Chi è Johnny Marr: la biografia

John Martin Maher è nato ad Ardwick, Manchester, il 31 ottobre 1963 sotto il segno dello Scorpione. Figlio di irlandesi, ha imparato suonare la chitarra con l’amico Billy Duffy, chitarrista dei Cult.

Chitarra Stratocaster

La svolta della sua vita artistica è la fondazione nel 1982 degli Smiths con Morrissey. Per la band inizia fin da subito a scrivere brani. Con il gruppo raggiunge il successo non solo commerciale, ma anche di critica con l’album The Queen is Dead, divenuto un successone nel Regno Unito e in Irlanda.

Di seguito There Is a Light That Never Goes Out:

Nel resto del mondo, e specialmente in America, si fanno però apprezzare solo dopo lo scioglimento, arrivato presto anche a causa delle differenze di vedute, oltre che caratteriali, di Marr e Morrisey.

Dopo la fine della band, il chitarrista è diventato sul finire degli anni Ottanta uno dei sessionman più richiesti di sempre. Nel 2000 ha quindi messo insieme un nuovo gruppo, i Johnny Marr and the Healers, insieme a Zak Starkey (figlio di Ringo Starr), il chitarrista dei Cavewaves Lee Spencer e l’ex bassista dei Kula Shaker, Alonza Bevan.

Con questa formazione ha pubblicato un primo album nel 2003, Boomslang, vestendo il ruolo di autore dei testi e di cantante. L’avventura della band dura poco e nel 2006 Marr entra nei Modest Mouse. Cosa fa oggi Johnny Marr? Ha pubblicato un nuovo album, il terzo della sua carriera solista, nel 2018.

Di seguito Spiral Cities, l’ultimo singolo di Marr:

La vita privata di Johnny Marr: moglie e figli

Ha conosciuto la moglie, Angie, nel 1979, quando aveva solo quindici anni. I due si sono sposati nel 1985 e hanno avuto due figli, Nile e Sonny. Nello stesso 1985 Johnny è diventato vegetariano, seguendo l’esempio della moglie.

Sai che…

– Johnny Marr è alto 1 metro e 73.

– Vive a Portland, in Oregon.

– Ha cambiato il suo cognome da Maher in Marr per evitare di essere confuso con l’omonimo batterista dei Buzzcocks negli anni Ottanta.

– Dopo aver collaborato con i Naughty by Nature ha deciso di adottare il loro stile di vita, rinunciando all’alcol e al fumo e diventando addirittura vegano.

– Ama il calcio ed è un tifoso del Manchester City.

– Ha lavorato tra gli altri con Bryan Ferry, The Pretenders, Talking Heads, Pet Shop Boys, Beck e Oasis.

– Su Instagram Johnny Marr ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Di seguito Easy Money del cantautore:

Riproduzione riservata © 2023 - NM