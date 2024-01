Chi è Beatrice Venezi, la direttrice d’orchestra più discussa d’Italia

Beatrice Venezi: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla direttrice d’orchestra che ha conquistato i grandi teatri internazionali.

Beatrice Venezi è una delle direttrici d’orchestra più famose non solo del panorama italiano, ma internazionale. Pur essendo ancora molto giovane, ha già conquistato palcoscenici importanti, diventando un nome conosciuto in tutto il mondo. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Beatrice Venezi: biografia e carriera

Beatrice Venezi è nata a Lucca il 5 marzo 1990 sotto il segno dei Pesci. Inizia a suonare il pianoforte a soli 7 anni, anche se la passione per la musica è nata realmente quasi per caso, mentre nell’estate della maturità lavorava in Germania come maestro collaboratore alla Madama Butterfly di Puccini. Da quel momento, ha iniziato a studiare con grande costanza, mostrando fin da subito il suo talento.

Beatrice Venezi

Si diploma in pianoforte e in direzione d’orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano a 22 anni. Ben presto diventa anche un personaggio sui social grazie alle storie di Instagram, e ben presto raggiunge traguardi importanti, come la direzione della Nuova Scarlatti di Napoli e dell’orchestra Milano Classica. Nonostante il suo ambiente sia quello della musica classica, ama la musica a 360 gradi, arrivando fino all’elettronica e alle sperimentazioni.

Cosa fa oggi Beatrice Venezi?

In anni recenti Beatrice è diventata un personaggio popolare al di là della sua professione. Nel 2021 ha partecipato al Festival di Sanremo come co-conduttrice della quarta serata al fianco di Amadeus, mentre l’anno successivo è stata nominata consigliera per la musica dal Ministro della. Cultura gennaro Sangiuliano.

La vita privata di Beatrice Venezi: marito e figli

Beatrice ama viaggiare, ma per quanto riguarda la sua vita sentimentale è molto riservata. Non ha figli, ma ha un fidanzato la cui identità è conosciuta da pochi. Sappiamo però che non è italiano e non è nemmeno un musicista.

In alcune interviste Beatrice ne ha parlato, senza svelare la sua identità. Ha invece rivelato di desiderare la maternità, anche se il momento giusto non è ancora arrivato.

Sai che…

– Qual è la malattia di Beatrice Venezi? La nota direttrice d’orchestra non sembrerebbe avere alcuna patologia.

– Beatrice Venezi è figlia di un dirigente di Forza Nuova, partito politico d’estrema destra.

– Ha dichiarato in più occasioni di voler essere chiamata ‘direttore’ e non ‘direttrice’.

– Beatrice Venezi è stata contestata nel 2024 dagli orchestrali di Palermo, che non le hanno tributato il tradizionale inchino. Il motivo? A loro parere, non saprebbe dirigere.

– In Francia una sua esibizione è stata invece rifiutata per motivi di altra ragione. Secondo la stampa locale, Beatrice sarebbe una rappresentante del neo-fascismo.

– Beatrice è stata una delle prime direttrici d’orchestra in Italia, oltre che la più giovane in Europa e la più giovane al mondo ad essersi esibita in teatri di rilievo internazionale.

– Nel 2018 è stata inserita da Forbes fra i 100 under 30 leader del futuro in Italia.

– Nel 2020 Amadeus l’ha scelta come giudice di AmaSanremo, accanto a Luca Barbarossa e Piero Pelù.

– Al centro delle sue esibizioni c’è spesso il repertorio sinfonico del celebre concittadino Giacomo Puccini.

– Non sappiamo a quanto ammontino i suoi guadagni e il suo stipendio, ma sappiamo che un direttore d’orchestra famoso può anche guadagnare oltre 1 milione di dollari l’anno.

– L’imitazione di Beatrice Venezi da parte della comica Virginia Raffaele ha creato nel 2024 grandi polemiche anche nel mondo della politica.

– Dove vive Beatrice Venezi? A Lugano, in Svizzera.

– È molto impegnata sul fronte della parità di genere.

– In molti l’hanno accusata in passato di essere raccomandata, ma si tratta solo di malelingue.

– Su Instagram Beatrice Venezi ha un account ufficiale seguito da decine di migliaia di persone. Anche su TikTok ha un account, ma meno seguito dai fan.

