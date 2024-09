Tutto su Luca Barbarossa, il bomber della Nazionale cantanti

Luca Barbarossa: la carriera, la vita privata e le curiosità del cantautore romano che ha vinto Sanremo con il brano Portami a ballare.

Luca Barbarossa è uno dei cantautori forse più sottovalutati della scuola romana. Degno erede della grande scuola degli anni Settanta, ha vinto un Festival di Sanremo, ma è sempre rimasto troppo legato alla manifestazione, senza riuscire a farsi apprezzare anche per i tanti brani profondi presenti nei suoi album. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Luca Barbarossa: biografia e carriera

Luca Barbarossa è nato a Roma il 15 aprile 1961 sotto il segno dell’Ariete. Da sempre appassionato di musica, inizia la propria carriera suonando per strada, in particolare a piazza Navona, e interpretando sia il meglio del folk americano che i classici dei nostri cantautori.

Nel 1980 viene notato da Gianni Ravera e partecipa al Festival di Castrocaro con il brano Sarà l’età. Vince la manifestazione e firma il suo primo contratto con la Fonit Cetra. Partecipa quindi al Festival di Sanremo 1981 con Roma spogliata, arrivando quarto nella classifica generale e primo tra i giovani.

Luca Barbarossa

Pubblica quindi il suo primo eponimo album nel settembre dello stesso anno. Torna sul palco dell’Ariston nel 1988 con la canzone L’amore rubato, che tratta il delicato tema della violenza carnale. Alla fine della kermesse arriva terzo.

Dopo qualche mese raggiunge i vertici delle classifiche con l’album Non tutti gli uomini e rappresenta l’Italia all’Eurovision con Ti scrivo (vivo). Qualche anno dopo, nel 1992, passa alla Columbia e torna a Sanremo con il brano Portami a ballare, dedicato alla madre. Grazie a questa canzone riesce a conquistare per la prima volta la vittoria:

Si ripresenta a Sanremo nel 1996 dopo la firma con Sony Music con un brano country, Il ragazzo con la chitarra. Dopo esperienze di vario genere, torna al Festival nel 2003 con Fortuna.

Cosa fa oggi Luca Barbarossa

La sua ultima partecipazione sanremese è quella del 2018 con il brano Passame er sale, mentre l’anno dopo è stato giudice di Sanremo Giovani nell’edizione che ha lanciato Mahmood. Un ruolo ricoperto anche nel 2020.

La discografia in studio

1981 – Luca Barbarossa

1987 – Come dentro un film

1988 – Non tutti gli uomini

1989 – Al di là del muro

1992 – Cuore d’acciaio

1994 – Le cose da salvare

1996 – Sotto lo stesso cielo

1999 – Musica e parole

2003 – Fortuna

2008 – Via delle storie infinite

2018 – Roma è de tutti

2023 – La verità sull’amore

La vita privata di Luca Barbarossa: moglie e figli

Luca è sposato da molti anni con Ingrid Salvat. I due hanno tre figli: Valerio, Flavio e Margot. Proprio alla sua Ingrid è dedicata la canzone sanremese Passame er sale.

Chi è Ingrid Salvat, la moglie di Luca Barbarossa

Non conosciamo dettagli sulla biografia di Ingrid Salvat, sempre molto riservata e lontana dalle luci della ribalta. Sappiamo però che ha conosciuto Barbarossa negli anni Novanta e da quel momento la loro vita è completamente cambiata.

Di origini francesi, ha vissuto a Parigi e ha lavorato come amministratrice presso una catena di negozi di lusso legata al brand italiano Dolce & Gabbana. E non si può dire che il suo amore per Luca sia nato per qualche interesse. Quando si sono conosciuti, non aveva alcuna idea di chi lui fosse.

Sai che…

– Luca Barbarossa è alto 1 metro e 75.

– Nel 1988 ricevette i complimenti in diretta da Dario Fo e Franca Rame per la sua canzone L’amore rubato.

– Ha composto il brano Il canto per Luciano Pavarotti.

– Non sappiamo esattamente dove abbia casa Luca Barbarossa, ma sembra rimasto a vivere con la sua famiglia a Roma.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Oltre che cantautore è anche attore teatrale, conduttore radiofonico e televisivo.

– Avrebbe potuto fare anche il calciatore. Non a caso è il capocannoniere della Nazionale italiana cantanti con 221 gol in 259 partite.

– Su Instagram Luca Barbarossa ha un account da migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Luca Barbarossa, ecco una playlist presente su Spotify: