Sembra essere arrivata la conferma: Cristiano Malgioglio sarà giudice al Serale di Amici 24 assieme ad Amadeus.

Negli ultimi giorni le voci sui possibili giudici del Serale di Amici 24 sono state numerose. Anche se Maria De Filippi non ha ancora confermato o smentito nulla, si continua a dire che Cristiano Malgioglio affiancherà Amadeus in veste di giudice.

Chi saranno i giudici al Serale di Amici 24

Il Serale di Amici 24 andrà in onda a partire da sabato 22 marzo su Canale 5. Come ogni anno c’è grande fermento per scoprire chi saranno i giudici esterni della nuova edizione. Nel corso delle scorse settimane il pubblico ha provato a ipotizzare alcuni nomi, focalizzandosi su due candidati favoriti: Cristiano Malgioglio e Amadeus.

Cristiano Malgioglio giudice di Amici 24

Il blog online BubinoBlog ha dato qualche informazione aggiuntiva su chi saranno i giudici del Serale. Stando al sito, la presenza di Amadeus è quasi certa, ma di recente la produzione avrebbe confermato anche la partecipazione di Malgioglio.

Cristiano Malgioglio

Se le voci dovessero essere veritiere, per Malgioglio questa sarebbe la terza volta in veste di giudice al programma di Canale 5. Di seguito le parole che riportano la notizia in questione:

“Seconda fumata bianca in vista dell’attesissimo serale. Dopo l’ok di Discovery che ha sbloccato la trattativa con Amadeus, BubinoBlog conferma la presenza di Cristiano Malgioglio. Per il terzo anno consecutivo l’istrionico cantautore e da anni tra i volti più contesi dalle maggiori reti televisive sarà giudice del talent show di Maria De Filippi, da sabato 22 marzo su Canale 5“.

Come anticipato il cantautore ha già ricoperto la veste giudice nelle ultime edizioni. Il pubblico di Maria De Filippi ha sempre apprezzato la sua presenza, motivo per cui in molti sperano nel suo ritorno.

Ovviamente c’è anche molto fermento per la partecipazione di Amadeus, ma, per aver la certezza definitiva della loro partecipazione , è necessario attendere la conferma ufficiale.