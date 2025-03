In occasione del compleanno dei figli, Enrico Nigiotti ha postato sui social alcune foto accompagnate da una dolce dedica.

Il 13 marzo è stato il compleanno di Maso e Duccio, i gemelli che due anni fa hanno reso genitori Enrico Nigiotti e la compagna Giulia Diana. Per celebrare il loro compleanno, il cantante ha deciso di pubblicare su Instagram un carosello contenente alcuni scatti bellissimi dei figli accompagnato da una dolce dedica.

Le dedica di Enrico Nigiotti ai due bambini

Nigiotti ha dunque postato su Instagram alcune foto scattate nei due anni di vita dei bambini. Si tratta di fotografie inedite che ritraggono i due gemellini in momenti di vita quotidiana e, in accompagnamento, il cantate ha scritto una bellissima dedica.

“Ed oggi sono 2. Due anni che ci si diverte da morire anche se la notte sarebbe più ganzo dormire…Due anni che tutti i giorni vi picchiate e poi vi abbracciate per poi ripicchiarvi e riabbracciarvi“, si legge.

La dedica poi prosegue: “Due anni che per me potrebbero pure arrotolare il mare e portarlo via come se fosse un tappeto, perché l’unico capolavoro che voglio avere negli occhi siete voi due. Oggi sono due anni che mi avete cambiato il respiro, due anni che avete reso la mia vita speciale. Tanti auguri zizzolini“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Nigiotti (@enriconigiotti)

Enrico Nigiotti e l’amore per Giulia Diana

La storia d’amore tra Enrico Nigiotti e Giulia Diana è iniziata circa 8 anni fa. Il cantante, infatti, aveva raccontato nel 2023 a Verissimo del suo amore per la ragazza. Di Giulia non si sa molto, a parte il fatto che sia laureata in psicologia e che insegni danza. Tuttavia, la giovane ha sempre preferito rimanere lontana dai riflettori, tant’è vero che sui social è raro vedere sue fotografie.