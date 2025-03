Elodie è la protagonista di ‘Gioco Pericoloso’, un thriller di Lucio Pellegrini: ecco cosa ha raccontato di questa esperienza.

Oltre alla musica, Elodie ha deciso di dedicarsi anche al cinema. La cantante è infatti questi giorni nelle sale in veste di protagonista di ‘Gioco Pericoloso‘, un thriller di Lucio Pellegrini con Adriano Giannini e Eduardo Scarpetta. In una recente intervista per Leggo, la cantante ha parlato di questa esperienza rivelando alcuni dettagli sulle scene hot del film.

Elodie: la passione per il cinema

Per Elodie, questo film non è stata la prima esperienza davanti alla macchina da presa. Parlando del cinema, la cantante rivela: “Lo amo fin da piccola. Io sono un’entusiasta e tutte le occasioni le prendo al volo. Mi dà la possibilità di sperimentare”.

Elodie canta sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

“Il cinema è vitale e lo sono anche io nella vita” – prosegue – “Accetto perché ho bisogno di crescere e spero di farlo insieme alla musica e al cinema. Mi auguro di diventare una donna completa anche attraverso il lavoro”.

‘Gioco pericoloso’: le scene intime

Nel film che in questi giorni è nelle sale ci sono diverse scene intime. Nel corso dell’intervista, la cantante ha rivelato di aver provato un po’ di imbarazzo ma di averle girate con serenità. “Siamo nel 2025 quindi nessuno ci rimarrà male, nemmeno mio padre. Faccio sesso veramente nella vita, penso lo sappia anche lui.” – spiega – “Il cinema è finzione ed è bellissimo giocare. Ovviamente dell’imbarazzo c’è e credo sia sano. Ma sono scene che raccontano anche tanto dei personaggi”.

A proposito del suo personaggio, Elodie racconta: “Ho cercato di empatizzare con il personaggio, di capire cosa la muovesse. Ha ben chiaro cosa vuole dalla vita, ma ci arriva attraverso gli altri. Mi piace questo gioco di manipolazione, credo faccia parte della vita di tutti”.