Il mondo della musica piange la morte di Giampaolo Gurioli, 65 anni, pianista di Jovanotti, Giorgia e Laura Pausini.

Grave lutto per il mondo della musica. È scomparso a soli 65 anni Giampaolo Gurioli, detto “Pape”, un artista unico e poliedrico conosciuto per le sue collaborazioni con artisti come Jovanotti, Giorgia, Laura Pausini ma anche Cesare Cremonini e molti altri.

Giampaolo Gurioli: il ricordo di amici e colleghi

Gurioli era originario di Marradi, in provincia di Firenze. Il sindaco del paese, Tommaso Triberti, , ha espresso il cordoglio per la scomparsa dell’artista tramite un post pubblicato su Instagram. “Oggi Marradi ha perso un estroverso grande artista, uno di noi, che ha portato il nome di Marradi in giro per il mondo. La musica ha perso un grande interprete” – ha scritto l’uomo.

Sui social hanno espresso dolore per la scomparsa non solo amici e familiari, ma anche gli artisti che negli anni hanno collaborato con lui, come ad esempio Laura Pausini. La cantante in una storia ha rivolto un ultimo saluto a Gurioli: “Riposa in pace caro Pape”.

Le cause della morte

Durante la sua carriera, Gurioli ha collaborato con nomi di spicco della musica italiana, come Jovanotti, per cui ha suonato in numerosi tour, così come con artisti del calibro di Giorgia e Laura Pausini. Ma non è tutto: la sua versatilità lo ha visto anche nell’ambito del pop rock italiano, essendo stato l’arrangiatore del celebre brano “50 Special” dei Lunapop. Una dimostrazione della sua capacità di attraversare generi e stili, lasciando ovunque il segno della sua abilità.

Le cause della morte non sono state ancora rivelato, ma Gurioli era malato da tempo. A causa di un’emorragia interna, dovuta alla rottura dell’aorta, era costretto a vivere tra reparti di rianimazione e centri di riabilitazione.