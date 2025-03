La cantante si è affidata ai social per chiedere dei consigli su come gestire sua figlia di 12 anni e il rapporto mamma-figlia.

Il tempo passa e con lui cambiano anche i rapporti, inclusi quelli tra genitori e figli. Laura Pausini ne è consapevole, dato che sua figlia Paola, che da poco ha compiuto 12 anni, sta crescendo.

Per questo motivo la cantante ha deciso di affidarsi ai social per chiedere consiglio su come gestire il rapporto mamma-figlia.

Lo sfogo di Laura Pausini su Instagram

La cantante di Faenza ha condiviso un post con alcune foto scattate in Marocco durante il suo tour ormai 11 anni fa, quando Paola, sua figlia, aveva circa un anno.

Laura ha accompagnato il post con una dedica contenente un piccolo pensiero: “Era il 17 marzo 2014 e avevo portato Paola a Marrakech in Marocco con tutti noi della band e lei stava sempre in braccio a me, con gli occhi grandi e guardava tutto e tutti con curiosità, sempre sorridente, dolce, tranquilla, cucciola“.

La cantante ha poi proseguito: “Oggi, 17 marzo 2025, Paola non sta più in braccio e chiudendosi nella sua camera mi ha appena detto: “Bro stai nel chill”. A me? Ma in che senso? Bro? A voi succede di sentirvelo dire o di dirlo? Fatemi sapere“.

Le risposte al post di Laura Pausini

Le risposte dei fan non sono tardate ad arrivare e in poco tempo l’account Instagram di Laura è stato sommerso di commenti di molteplici genitori.

“Lauretta ti devi rassegnare“, “Si ormai ci vuole il traduttore simultaneo” e ancora “Ringrazia che non ti ha detto che sei cringe“, si legge nella sezione dei commenti.

Laura Pausini quindi non è da sola e i messaggi che le sono arrivati su Instagram potrebbero esserle stati di conforto. Ad ogni modo la cantante può contare anche sul supporto della collega Giorgia, la quale ha dichiarato molte volte che il figlio Samuel utilizza spesso il termine “chill”.