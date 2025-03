Emma ha trascorso una serata in un locale di Napoli in compagnia di Stefano De Martino, ex fidanzato storico.

Emma si è recata a Napoli dove sarebbe stata la protagonista di una serata molto particolare in compagnia di Stefano de Martino, suo ex storico.

Infatti, l’ex ballerino di Amici, si è recato a Napoli per registrare una puntata di “Sta sera tutto è possibile”, programma di cui è presentatore. Ospite d’eccezione della puntata che andrà in onda oggi 18 marzo su Rai 2 è proprio Emma Marrone, la sua ex fidanzata.

Emma e Stefano De Martino: il video

Dopo la registrazione della puntata, Stefano avrebbe invitato la cantante a cena in un famoso ristorante sito in rione Sanità. L’ex coppia però non era sola: a far loro compagnia c’erano Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni, il cantante Settembre e Adelaide, sorella di Stefano.

Proprio quest’ultima ha pubblicato sul suo account Instagram un video in cui Emma Marrone intona una canzone mentre tutti sono a tavola. Si tratta di “Tu si ‘na cosa grande”, celebre canzone di Domenico Modugno.

Lo stesso ristorante ha pubblicato un altro video in cui il gruppo si sposta in cucina dove canta “Rossetto e Caffé” di Sal Da Vinci e inforna alcune pizze.

Ma questi video non sono gli unici. Infatti sui social sono stati pubblicati molteplici post che documentano la serata del gruppo intento a festeggiare in pizzeria in compagnia del personale e dei commensali.

Emma e Stefano: la speranza dei fan

La bellissima intesa tra Emma e Stefano avrebbe riacceso immediatamente la speranza dei fan di un possibile ritorno di fiamma nella ex coppia.

Infatti, dopo un passato decisamente burrascoso causato dalla separazione dei due ex allievi di Amici e dall’inizio della storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, oggi i due ex fidanzati sembrano uniti soltanto da una bellissima amicizia.