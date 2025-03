Arisa e Walter Ricci si sono lasciati: lo ha rivelato il pianista in una recente intervista in cui ha anche spiegato i motivi della rottura.

Questa volta sembrava che Arisa avesse finalmente trovato l’amore della sua vita e invece la relazione con il pianista jazz Walter Ricci è giunta al capolinea. In una recente intervista rilasciata al Corriere, l’uomo ha parlato della rottura spiegando i motivi dell’allontanamento dalla cantante. Scopriamo tutti i dettagli.

Arisa: finita la relazione con Walter Ricci

Arisa e Walter Ricci apparivano felici e spensierati sui social, dove postavano foto di vacanze e di momenti condivisi insieme. I due, racconta il pianista, si sono conosciuti a Palermo: “o: “In aeroporto. È subito scoppiato qualcosa ed è incominciata una relazione“

Arisa – www.notiziemusica.it

Nonostante il colpo di fulmine, a volte la vita finisce per mettersi in mezzo. “Con lei è finita. Vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere. Io sono in un momento importante e non voglio perdermi neanche una virgola di quel che sto vivendo. Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente” – ha spiegato Water Ricci parlando della rottura.

Arisa in passato aveva parlato del suo desiderio di costruire una famiglia con il pianista. “Quando si è molto presi si dicono certe cose… Siamo stati insieme quasi nove mesi e siamo stati molto bene. Poi ci si rende conto che è meglio fermare la barca” – ha commentato lui.

La passione per la musica

Nel corso dell’intervista al Corriere, Ricci ha anche parlato della sua passione per la musica. “Mio padre musicista mi ha dato una grande spinta facendomi ascoltare generi diversi. A 7/8 anni già suonavo, anche ai matrimoni. Ma soprattutto sono stato in giro per il mondo con l’idea che la mia musica potesse affermarsi solo attraverso grandi esperienze.” – ha raccontato il pianista.

Poi ha aggiunto: “Ho capito presto che il jazz, dallo swing al bebop sino al contemporary jazz, era per me una calamita irresistibile. Frank Sinatra, Tony Bennet ed Ella Fitzgerald sono stati i miei riferimenti. Così mi sono dedicato allo studio del pianoforte specializzandomi in tecnica dell’improvvisazione e sono arrivato su palchi importanti“.