Bugo: “Mi ritiro sul serio. Sono morto artisticamente”

Bugo ha annunciato il suo addio definitivo al mondo della musica. Il cantautore si ritira anche dalle esibizioni live.

Come già annunciato da tempo, Bugo sta per dire addio per sempre al mondo della musica. Il cantautore ha confermato la sua scelta in una recente intervista a Rockit in cui ha spiegato che non si tratta di una mossa di marketing ma di una decisione definitiva. Il concerto previsto per il primo aprile all’Alcatraz di Milano segnerà quindi la fine della sua carriera musicale. Scopriamo tutti i dettagli!

Bugo: una critica ai tour e dischi celebrativi

Nel corso dell’intervista, Bugo ha escluso che in futuro possa fare tour o dischi celebrativi, dei quali ha un’opinione molto negativa. “Schifoso, bruttissimo tutto. È una m*rda. Io amo gli Oasis, ma il tour di reunion è inconcepibile, è il segnale che il rock è morto. Ma era già morto con loro, a Knebworth, per me. La sensazione che ho non è tanto la musica il problema” – ha dichiarato con fermezza.

Bugo – notiziemusica.it

Poi ha aggiunto; “Vedo artisti che vanno avanti senza voglia, diventano un pessimo esempio per i loro fan“.

Un addio definitivo al mondo della musica

Bugo ha poi confermato che la sua scelta di abbandonare il mondo della musica è definitiva e irrevocabile. “I ricordi che ho sono bellissimi, ma non mi mancherà nulla“ – ha spiegato – “Non sono uno che si guarda molto indietro. La vita mi ha dato quello che ho cercato, non mi interessa se è stato facile o difficile“.

Sul suo addio alla musica ha dichiarato: “Non c’è nessuna porta aperta. La decisione è definitiva: ultimo concerto, ultimo disco. È come se fossi morto artisticamente. Voglio che sia un gesto radicale, definitivo e l’ho voluto fare con un concerto“. Adesso il cantautore vive da 3 anni a Bruxelles dove segue il lavoro della moglie.