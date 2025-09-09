“Ha partorito in gran segreto”, Giulia De Lellis furiosa: “Che pa**e”

Si dice che Alessandra Amoroso abbia dato alla luce la sua prima bambina e Giulia De Lellis ha deciso di difenderla sui social.

Nelle ultime ore si è diffusa un’indiscrezione che sta tenendo col fiato sospeso i fan di Alessandra Amoroso. La cantante, infatti, avrebbe dato alla luce Penelope, la sua bambina, nella serata di domenica 7 settembre.

Tuttavia, Alessandra non ha ancora annunciato nulla il lieto evento, né tantomeno ha smentito o confermato le voci. Così, Giulia De Lellis ha deciso di difenderla, non potendo accettare che un’indiscrezione di questo tipo sia stata diffusa dalla stampa prima ancora che dalla diretta interessata.

Il duro commento di Giulia De Lellis

A Giulia De Lellis non è piaciuto il gossip divulgato dalla stampa secondo cui Alessandra Amoroso sarebbe diventata ufficialmente mamma. L’influencer, infatti, ha deciso di sfogarsi sui social e l’occasione perfetta è arrivata con un post pubblicato sul profilo Instagram di RTL 102.5.

All’interno del contenuto, infatti, compare la fotografia di Alessandra col pancione in primo piano e una scritta in sovrimpressione che recita: ““Alessandra Amoroso ha partorito”, l’indiscrezione sui social“. Un post che non è piaciuto a Giulia De Lellis, la quale, furiosa, ha deciso di lasciare persino un commento: “Ma se lei non ha comunicato la notizia perché dovete farlo voi? A caso poi? Cioè cosa ci guadagnate? Perché sono davvero curiosa… Che pa**e oh“ Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RTL 102.5 (@rtl1025)

La gravidanza di Giulia De Lellis

Anche Giulia De Lellis è in attesa di una bambina da Tony Effe, il suo compagno. Già qualche tempo fa l’influencer aveva dovuto fare i conti con la stampa, tant’è vero che le foto col pancino erano trapelate prima ancora che fosse lei a dare l’annuncio ufficiale.