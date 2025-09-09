Si rafforzano le voci secondo cui il cantante e l’influencer sarebbero una coppia. L’indizio? Una romantica gita in montagna.

Il gossip secondo cui Tananai e Camihawke sarebbero una coppia si sta rafforzando sempre di più. Il cantante e l’influencer, infatti sarebbero andate insieme a camminare in montagna per godersi un po’ di aria fresca e tranquillità.

Seppur sui social nessuno dei due abbia postato fotografie in cui sono ritratti assieme, i fan hanno notato che il paesaggio condiviso da entrambi sia lo stesso, ipotizzando quindi che fossero insieme. A rafforzare il tutto, alcune testimonianze condivise direttamente dal rifugio dove sono stati avvistati.

La (romantica) passeggiata in montagna

Stando agli indizi sui social e alle indiscrezioni, Tananai e Camihawke avrebbero trascorso una romantica giornata in montagna. In effetti, l’influencer ha condiviso sulle sue storie Instagram una foto scattata presso il Rifugio Sev, in provincia di Como. Nell’immagine compare un bellissimo panorama, ma nessun accenno di persone.

Poco dopo, la stessa pagina social del profilo ha condiviso due fotografie separate, una col cantante e l’altra con la giovane influencer. Un indizio che pone in evidenza il fatto che entrambi si trovassero nello stesso luogo, nello stesso momento.

L’indiscrezione sulla relazione tra Tananai e Camihawke

Ma non si tratta degli unici indizi a favore dalla tesi secondo cui Tananai e Camihawke siano una nuova coppia. In effetti, l’influencer ha condiviso un post sulle sue storie Instagram in cui si vede il cantante esibirsi sul palco durante il suo live all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano avvenuto i giorni scorsi, senza contare che a fine agosto, i fan più attenti avevano notato uno scambio di like sospetto su Instagram.

Tuttavia, al momento né Tananai né Camihawke hanno voluto smentire o confermare le voci di una presunta relazione, la quale, per adesso rimane un semplice gossip.