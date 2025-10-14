Giorgia si racconta: la brutta lite con Emanuel Lo al ristorante

La cantante è stata ospite di RDS, dove ha raccontato di una lite divertente avuta con il compagno all’interno di un ristorante.

Giorgia è stata ospite, lunedì 13 ottobre, di Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini presso RDS.

Durante l’intervista si è soffermata sulla relazione con Emmanuel Lo condividendo un aneddoto relativo a una litigata fra i due.

La lite al ristorante di Giorgia ed Emanuel Lo

Roberta e Claudio hanno letto a Giorgia il messaggio di un ascoltatore che ha voluto esprimere il suo apprezzamento per la relazione della cantante con il ballerino perchè “trasudano amore da tutti i pori” e “sono super simpatici”.

A queste parole Giorgia risponde sottolineando come la loro relazione sia del tutto normalissima: “Che carini, allora… sì, in quegli scorci che concediamo sembriamo simpatici. Ma siamo in realtà una coppia di esauriti come un po’ tutti, quando stai insieme da 20 anni ti dividi tra l’odio e l’amore, è normale”, e ridendo passa al racconto dell’aneddoto: “Qualche sera fa, al ristorante, abbiamo avuto una brutta lite. A un certo punto nostro figlio ha detto: ‘Adesso se non la smettete io mi alzo e me ne vado’. Sembrava lui il genitore e noi i figli”.

Il nuovo album di Giorgia e Sanremo

La cantautrice, impegnata nella conduzione di X Factor 2025, ha accennato al suo nuovo album G che uscirà il prossimo 7 novembre, e in merito alla voci di una possibile conduzione al Festival di Sanremo 2026 ha dichiarato: “Ho letto questa cosa che girava ma non è vero niente. Non mi ha chiamato nessuno, nessuno ha detto niente”. E scherzando sui mille impegni che la vedono coinvolta dice: “Non so da dove sia partita sinceramente, anche perché mi manca solo quello”.