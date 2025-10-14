“Non l’ho detto a nessuno”: la rivelazione di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini ospite del podcast BSMT ha raccontato dettagli della sua vita personale, soffermandosi su un episodio che riguarda i figli.

La showgirl è stata ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, dove ha condiviso apertamente di aver tenuto nascosta la sua gravidanza gemellare. Ecco il perchè.

L’intervista di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini, alla fine degli anni 90′, era impegnata nello spettacolo teatrale Grease, che stava riscuotendo un successo non indifferente.

Parlando con Gazzoli, ha raccontato di aver scoperto di essere in dolce attesa dei suoi due gemelli, avuti con Silvio Capitta (con il quale ha 4 figli), nati nel maggio del 2000.

Lorella Cuccarini

Lorella racconta di averlo tenuto nascosto: “Lo dissi solo all’assistente coreografa perché era una mia carissima amica e sapevo di potermi fidare perché dovevo cambiare tutte le coreografie visto che era tutto un salta-salta, che per una gravidanza gemellare…”. La Cuccarini ha aggiunto: “Non lo volevo dire perché la gravidanza gemellare è una gravidanza a rischio. La mia ginecologa alla prima ecografia mi disse: ‘Mi raccomando questi primi due mesi si riposi, si metta a letto’. L’ho guardata e le ho detto: ‘Ma lei lo sa che io tra un mese debutto a teatro?’. Mi disse che non era possibile, ma io non avevo altre possibilità”.

Il motivo del silenzio di Lorella Cuccarini

La scelta di tenere nascosta la gravidanza dunque era legata a motivi lavorativi: “Se avessi programmato certamente non sarebbero arrivati i gemelli a un mese dal terzo anno di ‘Grease’ con 100.000 biglietti già venduti. Mettiti nei panni dei produttori…”

Continua raccontando: “Le chiesi di aiutarmi ad andare in scena senza mettere a rischio i bambini ma facendo lo spettacolo. Lei mi disse di evitare tutte quelle cose come i salti che potevano compromettere la gravidanza. Dissi che avevo delle infiammazioni. Tutti ci sono caduti, nessuno l’ha saputo”, e quindi le coreografie erano state modificate.

Conclude poi: “A distanza di tre o quattro mesi è uscita fuori la notizia che ero incinta, visto che i gancini iniziavano ad allargarsi… ma che fossero gemelli non lo sapeva nessuno“.