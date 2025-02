Aria di crisi tra Tony Effe e Giulia De Lellis: c’entra la gelosia

Tony Effe e Giulia De Lellis starebbero attraversando la prima crisi importante della loro relazione: scopriamo tutti i dettagli!

Fino a poche settimane fa sembrava che relazione tra Tony Effe e Giulia De Lellis andasse a gonfie vele, tanto che il trapper per Natale le aveva regalato un anello costosissimo e in vista di Sanremo si era iniziato a parlare di una possibile proposta di matrimonio. Nelle ultime ore sono però emerse delle indiscrezioni secondo le quali la coppia starebbe attraversando un periodo di crisi nera: i problemi sarebbero causati dalla gelosia.

I motivi della crisi tra Tony Effe e Giulia De Lellis

A riportare la notizia è stato Alessandro Dandolo, giornalista del settimanale Oggi. Secondo quanto riportato, i rapporti tra i due sarebbero tesi perchè Giulia De Lellis vorrebbe avere un figlio, mentre Tony Effe ancora non se la sentirebbe di fare questo importante passo.

Giulia De Lellis

Questo però, non sembra essere l’unico motivo di crisi tra i due. Infatti, secondo Dandolo, ci sarebbero tra Giulia e Tony Effe continui litigi e incomprensioni che non gli permetterebbero di vivere una vita di coppia serena. La causa scatenante di tali tensioni sembra essere la gelosia.

Ad alimentare le voci e i pettegolezzi, negli ultimi giorni Very Inutil People ha affermato che la fine della relazione tra il trapper romano e l’influencer potrebbe essere imminente. Per il momento sia Giulia che Tony stanno mantenendo totale riserbo sulla questione e non rilasciato alcuna dichiarazione tramite i social.

Giulia De Lellis: il desiderio di maternità

Giulia, 29 anni, non ha mai nascosto il desiderio di diventare mamma. “Ho un grande desiderio di costruire una famiglia mia, è tra le mie priorità.” – ha dichiarato l’influencer in una recente intervista. Poi ha precisato: “Non è che ogni volta che mi fidanzo penso subito che la persona che ho a fianco sarà il padre dei miei figli“.