È scomparso a 69 anni Rick Buckler, storico battrista dei The Jam: aveva da poco scoperto di essere malato.

Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di Rick Buckler, storico batterista e fondatore della band The Jam, gruppo che ha lasciato un’impronta indelebile nella scena punk e new wave degli anni ’70 e ’80. A dare conferma della notizia sono stati i suoi compagni di band attraverso i loro canali ufficiali: l’uomo aveva da poco scoperto di avere una malattia.

Rick Buckler: addio a una leggenda della musica

La notizia della morte di Buckler è stata diffusa da importanti testate giornalistiche, mentre i compagni di band del batterista hanno condiviso parole cordoglio attraverso i loro canali ufficiali. Paul Weller, cantante e chitarrista dei The Jam, ha fatto sapere tramite un post su Facebook di essere “scioccato e rattristato”.

“Ripenso a tutti noi che proviamo nella mia camera da letto a Stanley Road, Woking. A tutti i pub e i club in cui suonavamo da bambini, per fare un disco” – ha scritto il cantante – “Che viaggio! Siamo andati ben oltre i nostri sogni e ciò che abbiamo fatto resiste alla prova del tempo. Le mie più sentite condoglianze a tutti i parenti e amici“.

La causa della morte e le parole di Bruce Foxton

Anche il bassista Bruce Foxton ha dedicato parole toccanti all’amico scomparso: “Sono rimasto scioccato e devastato nell’ascoltare la tristissima notizia di oggi. Rick era un bravo ragazzo e un grande batterista i cui modelli innovativi di batteria hanno aiutato a plasmare le nostre canzoni. Sono felice che abbiamo avuto la possibilità di lavorare insieme tanto quanto abbiamo fatto“.

Rick Buckler è mancato serenamente a Woking circondato dall’affetto dei suoi cari. Il batterista aveva 69 anni ed è scomparso a causa di una malattia non specificata scoperta da poco.