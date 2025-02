Achille Lauro parla del rapporto con Tony Effe: “Siamo ex nemici”

Achille Lauro ha rivelato alcuni dettagli del suo rapporto con Tony Effe e ha parlato del “collana gate” a Sanremo 2025.

Tra i protagonisti più amati di Sanremo 2025 ci sono senza dubbio Achille Lauro e Tony Effe. Per tutta la durata del Festival Lauro è stato seguito dall’inviato de le Iene Nicolò De Devitiis e durante un’intervista ha parlato del suo rapporto con il trapper romano.

I due artisti hanno rivelato di non essere sempre stari in buoni rapporti, ma di aver appianato le loro divergenze nel corso degli anni. Achille ha poi commentato il “collana gate” che ha coinvolto Tony Effe,

Achille Lauro e Tony Effe: un passato conflittuale

“Che rapporto abbiamo io e lui? Ex nemici e adesso invece siamo diventati amici” – ha rivelato Achille Lauro a De Devitiis. Poi ha aggiunto: “All’inizio tra noi c’erano un po’ di attriti, eravamo ragazzini“.

Tony Effe ha poi rivelato un dettaglio sorprendente: “Il primo concerto a cui ho assistito in vita mia è stato proprio il suo, quello di Achille. Non penso nemmeno di averglielo mai detto“. Questa dichiarazione ha sorpreso lo stesso Lauro, che sorriso complice al collega romano.

Tony Effe durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025 – www.notiziemusica.it

Il commento di Achille Lauro sul “collana gate”

Durante il Festival di Sanremo si è molto parlato del “collana gate“. Poco prima della sua esibizione al trapper è stata tolta una grossa collana Tiffany perchè il logo sarebbe stato troppo evidente. Achille Lauro ha commentato la questione: “Conosco le regole della Rai, so che sono vietati i loghi, ma non so com’era fatta la collana di Tony. Magari si è spiegato male o c’è stato un fraintendimento“.

“Io non ho mai avuto problemi con quello che indossavo, ma dietro le quinte succede tutto velocemente. Magari la collana era innocua e c’è stato un errore di comunicazione.” – ha poi aggiunto Lauro.