Rosa Chemical ha sponsorizzato un costosissimo esame che può essere fatto solo nella sanità privata: sui social è scoppiata la polemica.

Dopo le polemiche che aveva sollevato la pubblicità fatta da Sfera Ebbasta, adesso anche Rosa Chemical è finito al centro di una bufera mediatica. Il cantante ha infatti sponsorizzato sul suo profilo Instagram un check up molto costoso che può essere fatto solo a pagamento all’ospedale San Raffaele di Milano.

Rosa Chemical: la pubblicità su Instagram

Come già aveva fatto Sfera, anche Rosa Chemical ha utilizzato il suo profilo Instagram per fare pubblicità ad un esame medico che decisamente non è alla portata di tutte le tasche. Il check up in questione viene eseguito utilizzando un macchinario innovativo e attualmente può essere fatto solo al San Raffaele di Milano pagando la modica cifra di 2500 euro.

Rosa Chemical

“Sono stato al San Raffaele per un check-up che voglio consigliarvi” – ha scritto l’artista nelle sue storie di Instagram – “Si chiama Full Body Scan, è un esame molto innovativo che fa solo questo ospedale in questo momento“. Rosa ha poi condiviso alcune foto mentre si trova nella stanza del San Raffaele.

La polemica sui social

Questa ennesima sponsorizzazione alla sanità privata e a un trattamento accessibile solo alle poche persone che possono permetterselo ha sollevato un’ondata di critiche nei confronti di Rosa Chemical. In molti hanno sottolineato che, con la sanità pubblica italiana al collasso, è irrispettoso da parte dell’artista fare pubblicità a un esame così di lusso.

Rosa ha risposto alle polemiche sempre attraverso le sue storie Instagram. “Ho letto con attenzione le vostre preoccupazioni riguardo all’esame.” – ha scritto il cantante – “Capisco che il prezzo possa sembrare elevato, ma investire nella propria salute è fondamentale. […] Ho vissuto momenti in cui potevo permettermi poco o niente perciò capisco ogni perplessità“.