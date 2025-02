Giorgia ha condiviso sui social alcuni scatti di famiglia con Emanuel Lo in occasione del compleanno del figlio.

Dopo le polemiche legate alla classifica del Festival di Sanremo, Giorgia si è dedicata a qualcosa di molto più allegro: i festeggiamenti per il 15esimo compleanno del figlio. Per questa occasione così speciale la cantante ha condiviso alcuni scatti sui social insieme al compagno Emanuel Lo e un post con dolcissime parole dedicate a Samuel.

Giorgia e Emanuel Lo: il compleanno del figlio Samuel

Giorgia, insieme al compagno Emanuel Lo, celebre ballerino e coreografo, ha condiviso sui social un quadro familiare ricco di affetto. La coppia, unita da oltre due decenni, ha da poco festeggiato i 15 anni del figlio Samuel, frutto del loro amore. La cantante ha pubblicato su Instagram un post carico di nostalgia ma anche di amore.

Giorgia

La celebrazione di momenti vitali come il compleanno di Samuel rappresenta per Giorgia non solo un’occasione di gioia familiare ma anche di riflessione sul tempo che scorre, sull’amore che cresce e sulle piccole gioie della vita quotidiana.

“Comunque questa cosa del tempo un giorno ce la dovranno spiegare, queste accelerazioni improvvise che passano 15 anni in un attimo e noi così.. grazie per i tanti auguri a Samuel, dice che sta nel chill.

Anche L’Amore cresce e questo è uno dei pochi vantaggi che ha il passare del tempo (ti amiamo Sam)” – ha scritto la cantante.

Le parole di Emanuel Lo

Anche Emanuel Lo ha dedicato parole speciali a Samuel in occasione del suo compleanno. “Oggi 15 anni, e la musica che sentiamo per te ha sempre e solo le note belle. Auguri Samuel mio” – ha scritto il ballerino. Dalle parole di Giorgia e dalle nostalgiche foto condivise, emerge un sentimento universale: il tempo vola ma porta con sé la crescita dell’amore e dei legami che ci definiscono.