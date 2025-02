Olly all’Eurovision? Spunta l’ipotesi Angelina Mango

Dopo la vittoria a Sanremo, Olly non ha ancora deciso se parteciperà all’Eurovision. Spunta un’indiscrezione su Angelina Mango.

Dopo aver trionfato a Sanremo 2025 con “Balorda nostalgia“, Olly potrebbe accedere di diritto all’Eurovison Song Contest 2025, una delle competizioni musicali più attese dell’anno che vede la presenza di artisti da ogni parte d’Europa. Il cantante però ha fatto sapere di essere ancora indeciso se partecipare o meno all’evento. Negli ultimi giorni sono emerse alcune indiscrezioni che coinvolgono anche Angelina Mango.

Olly: le sue parole sull’Eurovision

L’Eurovision Song Contest 2025 si terrà in Svizzera, a Basilea, dal 10 al 17 maggio. Avendo vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo, Olly ha acquistato il diritto di partecipare alla competizione europea, ma il cantante in questo senso non ha ancora certezze.

Olly con il Leoncino d’oro di Sanremo 2025 – www.notiziemusica.it

“Non avendo pensato di vincere, non ho nemmeno riflettuto sull’eventualità di partecipare all’Eurovision” – ha dichiarato Olly subito dopo la vittoria a Sanremo. “Ho bisogno di metabolizzare tutto e capire cosa fare. Alla mia età non ho fretta di decidere.” – ha poi aggiunto, lasciando intendere di avere bisogno di tempo per prendere una decisione così importante.

L’indiscrezione sulla presenza di Angelina Mango

Negli ultimi giorni è poi iniziata a circolare la voce che Olly potrebbe partecipare all’Eurovision insieme ad Angelina Mango, vincitrice della precedente edizione di Sanremo. I due artisti hanno infatti recentemente pubblicato una canzone, “Per due come noi”, che ha tutti i requisiti necessari per accedere alla competizione.

Non è infatti obbligatorio per il giovane artista partecipare con il brano con cui ha trionfato a Sanremo 2025. Per poter partecipare all’Eurovision le canzoni non devono essere uscite prima dell’1 settembre dell’anno precedente, in questo caso il 2024. Per il momento si tratta di una semplice indiscrezione e nessuno dei due artisti ha confermato o smentito tale possibilità.