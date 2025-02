Al Bano è tornato a parlare della sua esclusione da Sanremo 2025 rivelando di aver anche rifiutato un invito alla serata cover.

Al Bano non ha ancora perdonato Carlo Conti per averlo escluso dall’ultima edizione del Festiva di Sanremo. Il cantante di “Felicità” aveva presentato tre brani al direttore artistico, ma nessuno di questi è stato selezionato per partecipare alla kermesse.

A pochi giorni dalla fine del festival, Al Bano è tornato a parlare della questione e ha anche rivelato di non aver accettato un invito per un duetto alla serata cover.

Al Bano: le sue parole sull’esclusione da Sanremo

Durante un’intervista a Tutto Gossip, Al Bano Carrisi ha espresso ancora una volta la sua delusione per non essere stato selezionato per Sanremo 2025. “Io sono andato lì con tre canzoni, una più bomba dell’altra, e mi hanno escluso. Non voglio essere nemico di nessuno, ma questo gesto non mi è piaciuto per nulla.“ – ha dichiarato il cantante.

Al Bano

Parlando di Carlo Conti, Al Bano ha poi aggiunto: “Sono stato nel suo ufficio, abbiamo parlato a lungo ‘cambiamo il titolo, cambiamo questo e quello‘. Poi senza dirmi nulla non mi ha preso“. Il cantante ha poi sottolineato che, nonostante la sua esclusione, la sua storica canzone “Felicità” è stata utilizzata per lo spot Fiat trasmesso durante il festival.

Il rifiuto per la serata cover

Al Bano ha poi rivelato di aver ricevuto un invito per la serata dei duetti, che lui ha però declinato. “Mi hanno chiamato per i duetti, me l’hanno chiesto, ma mi sono rifiutato. Non per arroganza, ma perché il mio progetto era un altro” – ha dichiarato.

Nonostante nessuna delle sue canzoni sia stata scelta per Sanremo 2025, il cantante ha comunque precisato che i brani proposti verranno pubblicati nei prossimi mesi in modo da poter essere comunque apprezzati dal pubblico.