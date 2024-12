Al Bano rifiutato a Sanremo: “Con il Festival ho chiuso”

Anche quest’anno, Al Bano non sarà fra gli artisti in gara al Festival di Sanremo: ecco come ha reagito il cantante all’ennesima esclusione.

Il 1 dicembre, con l’annuncio ufficiale degli artisti in gara a Sanremo 2025, è arrivata per Al Bano l’ennesima delusione. Sono infatti anni che il cantante di “Felicità” spera di poter tornare sul palco dell’Ariston come concorrente, ma anche questa volta le sue canzoni non sono state selezionate.

Dopo Amadeus, anche il nuovo direttore artistico Carlo Conti lo ha scartato: scopriamo come ha regato il cantante di Cellino San Marco!

Al Bano: la sua reazione dopo l’esclusione da Sanremo 2025

Dopo aver ricevuto la notizia della sua esclusione da Sanremo, Al Bano ha dichiarato ad Adnkronos: “Volevo chiudere la mia carriera sanremese nel 2025, non mi hanno concesso questa bontà? Pazienza!“.

“Non ci riproverò più, continuerò a cantare nelle più grandi piazze del mondo.” – ha proseguito amareggiato l’artista, accettando definitivamente l’idea di non partecipare più alla tanto amata kermesse.

Al Bano

Sulla scelta di Carlo Conti di non includerlo nella lista dei Big in gara, Al Bano ha deciso di non esprimere la sua opinione. “Continuerò a dire ‘no comment‘ fino alla morte” – dichiara il cantante.

Al Bano: la frecciatina ad Amadeus

Al Bano ha poi mandato una chiara frecciatina ad Amadeus, direttore artistico delle ultime edizioni di Sanremo. Secondo il cantante, il conduttore si sarebbe comportato con lui in maniera decisamente scorretta.

“Ho partecipato al Festival di Sanremo in gara per ben 15 volte.” – spiega – “Amadeus nel 2023 mi aveva assicurato che se avessi partecipato alla reunion con Morandi e Ranieri avrei potuto gareggiare al Festival di Sanremo l’anno dopo, ma poi non ha mantenuto i patti. A questo punto direi che basta così, no comment, non ho altro da dire. Sanremo è stato il mio grande amore. Hanno voluto così? Rispetto il loro giudizio“.