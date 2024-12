Fedez non si ferma: dopo Sanremo uscirà la sua biografia

A marzo 2025, dopo Sanremo, uscirà “I giorni migliori dei miei anni peggiori”, la biografia di Fedez: scopriamo tutti i dettagli!

Fedez è davvero inarrestabile. Dopo aver lanciato il suo nuovo podcast ed aver annunciato la sua partecipazione a Sanremo 2025, adesso il rapper è pronto a conquistare le librerie italiane con il suo primo libro, una biografia intitolata “I giorni migliori dei miei anni peggiori“.

Il libro, di 252 pagine, uscirà a marzo 2025 poco dopo Sanremo. Si tratterà di un viaggio intimo attraverso le sfide, le polemiche e gli amori che hanno segnato la carriera e la vita personale dell’artista.

Fedez: in arrivo la sua biografia

La notizia dell’uscita della biografia di Fedez è stata diffusa tramite un post su X, ex Twitter, dal giornalista Gabriele Parpiglia. Il volume farà parte della apprezzata collana Viva Voce. Il titolo dell’opera si ispira direttamente a una strofa della canzone “Magnifico” del 2014, fatto che dimostra un forte collegamento emotivo e personale dell’artista con il contenuto del libro.

Chiara Ferragni e Fedez

Con ogni probabilità il testo si concentrerà non solo sulla carriera artistica di Fedez ma anche sugli aspetti più intimi e personali, come il suo rapporto con l’influencer Chiara Ferragni. Si intuisce che il libro potrebbe offrire uno sguardo approfondito non solo sulla vita coniugale con Ferragni, ma anche su relazioni passate, tra cui quella con l’influencer Giulia Valentina, citata nella canzone che dà il titolo al libro.

Tra traumi e redenzione

Fedez, descritto nella breve introduzione al libro come “personaggio italiano più noto, più discusso, più divisivo”, si presenterà in queste pagine senza filtri, pronto a condividere con il pubblico i suoi momenti più bui, i traumi e le cicatrici che lo hanno segnato.

Già in passato, durante un’intervista a Belve nell’aprile dell’anno precedente, il rapper aveva aperto il suo cuore, parlando di temi delicati come la depressione, la dipendenza dalla droga, e i momenti difficili vissuti al fianco di Chiara Ferragni.