Tony Effe, regalo costosissimo alla fidanzata Giulia De Lellis: le foto

Continua la storia d’amore tra Tony Effe e Giulia De Lellis: sui social spuntano le foto del costosissimo anello che le ha regalato.

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe procede a gonfie vele, anche se i due per il momento si tengono lontani dai riflettori e non si mostrano troppo in pubblico. Questo però non significa che il rapper non voglia ostentare l’amore per la sua fidanzata.

Di recente sono comparse sui social le foto del costosissimo anello che l’artista, notoriamente amante del lusso, ha regalato all’influencer. Scopriamo tutti i dettagli!

Tony Effe: l’anello per Giulia De Lellis

Il 5 dicembre 2024 è stata una data da ricordare per Giulia De Lellis che ha ricevuto da Tony Effe un regalo molto speciale: un solitario. Questo non è un semplice gioiello, ma un pezzo unico realizzato su misura per lei dal celebre gioielliere dei vip, Alessandro Bernini.

Il solitario vanta un diamante ovale da 2.5 carati, incastonato in una montatura di oro bianco 18 carati, pensata per mettere in risalto la preziosità della pietra. Il prezzo di un tale capolavoro può variare tra i 9 mila e i 30 mila euro, rendendolo un regalo di immenso valore sia materiale che simbolico. Ecco la foto dell’anello pubblicata su Instagram da Bernini.

Un amore lontano dai riflettori

Nonostante la notorietà dei due protagonisti, Giulia e Tony hanno scelto di vivere il loro amore lontano dagli occhi del pubblico. La loro storia ha iniziato a suscitare curiosità sin dall’estate, momento in cui è nata la loro relazione.

Giulia De Lellis

Entrambi hanno avuto storie passate con altri personaggi noti dello spettacolo, ma sembrano aver trovato un’intesa particolare. Giulia, ospite del podcast “One More Time” di Luca Casadei, ha rivelato: “Non parlo del nostro rapporto ma semplicemente perché lo stiamo tenendo per noi, perché c’è da viversi e basta. Di Nicolò mi piace che è fatto al contrario“.

“Poi è talmente tante cose che uno non si aspetta e mi piace il fatto che le so solo io.” – prosegue -“Per me è preziosissimo che si faccia scoprire veramente da poche persone. Lo trovo meraviglioso. Non avevo mai incontrato una persona che si coprisse così tanto e si facesse scoprire allo stesso tempo da pochi. Quindi è bella questa cosa di lui“.