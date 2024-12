Anna Pepe fa salire un fan sul palco, lui si sente male: il video

Durante il suo concerto a Roma, Anna Pepe ha invitato un fan a salire sul palco ma lui si è sentito male: ecco cosa è successo.

Anna Pepe è diventata un vero e proprio fenomeno musicale: con a 5,2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify è l’artista italiana più ascoltata del 2024.

Durante il suo concerto a Roma del 2 dicembre la cantante ha invitato un fan a salire sul palco per cantare un pezzo insieme a lei, ma è successo qualcosa del tutto inaspettato: il ragazzo si è sentito male. Il video dell’episodio è diventato virale sui social.

Anna Pepe: cosa è successo durante il concerto a Roma

Durante il concerto, Anna ha scelto in maniera casuale tra il pubblico un fan da far salire sul palco per cantare insieme a lei. Dopo aver raggiunto la cantante, il ragazzo, forse a causa della forte emozione, ha iniziato a sentirsi poco bene e a far intendere che stava per dare di stomaco.

Anna, preoccupata, ha detto: “Ti prego, non vomitare. Ho l’emetofobia o come si dice“. “Mi fai questo effetto” – ha replicato lui. “Ti faccio questo effetto? Che vomiti? Comunque seriamente, distanza da sicurezza. Ti vedo deglutire. Sembri me al quinto gin-tonic. Vedo il pomo d’adamo che fa su e giù” – ha risposto la cantante. Il pubblico sotto il palco si è messo a ridere. Ecco il video dell’episodio:

Che cos’è l’emetofobia

L’emetofobia, come menzionato da Anna Pepe stessa, è la paura intensa e irrazionale di vomitare o di assistere al vomito di altri. Deriva dalle parole greche “émetos” (vomito) e “phòbos” (paura), indicando una condizione che va oltre il semplice disagio, influenzando significativamente il comportamento di chi ne soffre.

Il riferimento all’emetofobia da parte di Anna non è passato inosservato, evidenziando come anche le star si confrontino con paure e ansie universali, creando un ulteriore punto di connessione con il loro pubblico.