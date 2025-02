“Mi è stata davvero vicina”: Bresh parla della fidanzata Elisa Maino

Bresh ha parlato del suo rapporto con la fidanzata Elisa Maino e di quanto gli sia stata vicino durante Sanremo 2025.

Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, Bresh ha voluto ringraziare pubblicamente la sua fidanzata, Elisa Maino, durante l’ultima intervista rilasciata a Rai Radio 2. I due infatti sono legati non solo dall’amore, ma anche da una collaborazione professionale che in occasione del festival si è fatta più intensa. Ecco cosa ha rivelato il cantante.

Bresh: la sua esperienza a Sanremo 2025

A Sanremo 2025 Bresh ha portato “La tana del granchio“, una ballata pop che ha conquistato il pubblico sin dal primo ascolto. Parlando della sua esperienza al festival, il cantante ha raccontato: “Sanremo per me è una grande tappa e non un gran finale, avanzo un passo dopo l’altro come avviene sulle creuze, soprattutto su un percorso bagnato dai fuochi di paglia, dove bisogna non farsi troppo ammaliare e proseguire coi paraocchi“.

Elisa Maino – www.notiziemusica.it

Bresh ha un legame strettissimo con la sua famiglia e in particolare con le figure femminili che la compongono. “Ho accettato di partecipare a Sanremo per rendere felici le donne della mia famiglia, che da tempo mi spronavano a farlo: da mia nonna alle zie, passando per mia madre, mia sorella, mia cugina e la mia fidanzata.” — ha rivelato l’artista.

Poi ha aggiunto: “Sono tutte qui, si sono persino organizzate con un file Excel per gestire al meglio i loro arrivi e la presenza all’Ariston. Siamo una famiglia molto unita, e se oggi sono qui, è anche merito loro“ .

Il rapporto con Elisa Maino

Anche Elisa Maino, legata a Bresh da circa due anni, gli è stata molto vicina durante questo percorso emozionante ma anche ricco di ostacoli. Lei, in particolare, ha aiutato il cantante a gestire i suoi profili social e la comunicazione con i fan che è ormai un aspetto fondamentale e imprescindibile del Festival di Sanremo.

“La mia ragazza mi è stata davvero vicina” – ha dichiarato Bresh – “è stata incredibile. Ho scoperto un lato di lei che non conoscevo! Io sono pessimo con i social, mentre lei è un fenomeno: ha preso in mano la situazione con decisione, dando direttive a tutti senza esitazione“.