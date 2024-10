Sfera Ebbasta si è sottoposto ad un checkup da 2500 euro al San Raffaele di Milano: sui social si è scatenata la polemica.

Su Instagram, Sfera Ebbasta ha consigliato ai suoi follower un esame medico particolarmente costoso a cui lui stesso si è sottoposto. Questo gesto, però, ha suscitato moltissime polemiche: scopriamo tutti i dettagli della vicenda!

Sfera Ebbasta: le storie su Instagram

“Sono stato all’ospedale San Raffaele di Milano per fare un check-up che voglio consigliarvi” – ha scritto il trapper nelle sue storie Instagram – “Si chiama Full body scan, è un esame che fa solo questo ospedale in questo momento, è molto innovativo“.

“Dura solo 30 minuti e tutto il corpo viene scansionato con altissima precisione e senza uso di radiazioni. Qualsiasi patologia o lesione in qualsiasi parte del corpo può essere evidenziata, anche se molto piccola. Con questo esame è possibile conoscere eventuali problemi da tenere sotto controllo se ne sono.” – prosegue Sfera.

Sfera Ebbasta

Il test, spiega Repubblica, si chiama Whole Body Scan e consente di scansionare il corpo ad alta risoluzione in 35 minuti. La macchina con cui si effettua l’esame al San Raffaele costa 2 milioni di euro ed è in uso solo da luglio.

Polemica per il costo eccessivo del checkup

Perchè queste storie del trapper hanno suscitato tanta polemica? Il motivo è che l’esame in questione non è passato dal sistema sanitario nazionale e per il momento il suo costo è di almeno 2500 euro. Non esattamente alla portata di tutte le tasche.

Per molti utenti è offensivo che Sfera Ebbasta faccia una pubblicità del genere “nel paese della sanità pubblica al collasso e delle liste d’attesa lunghe due anni anche per il più scemo dei controlli“. Sotto un post su Instagram del trapper si legge: “Grazie per il prezioso consiglio da cafone arricchito dissociato dalla realtà che consigli esami in regime privato alla modica cifra di 2500 euro. Siete da vomito imbarazzante“.