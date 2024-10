“Fedez ha comprato il tuo silenzio?”: la risposta di Iovino

Stasera Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Cristiano Iovino: ecco cosa ha detto sul pestaggio in cui sarebbe coinvolto Fedez.

Questa sera l’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Cristiano Iovino, il personal trainer che il 22 aprile scorso avrebbe subito un aggressione da parte di Fedez ed altre persone. Ad essere coinvolti sarebbero anche due amici intimi del rapper, il bodyguard Christian Rosiello e Islam Hagag (alias Alex Cologno) entrambi arrestati nell’ambito dell’indagine che ha coinvolto il tifo organizzato del Milan.

La rissa è stata oggetto di indagini da parte della polizia ma Fedez e Iovino avrebbero raggiunto un accordo economico per evitare che la vicenda arrivasse in tribunale. Sembra però che nel servizio che andrà in onda questa sera Iovino abbia fatto delle interessanti rivelazioni: scopriamo tutti i dettagli!

Valerio Staffelli: il Tapiro d’oro a Cristiano Iovino

Nella breve clip pubblicata sul profilo Instagram di Striscia la Notizia, il personal trainer ha mostrato scarsa inclinazione a discutere l’accaduto, minimizzando l’episodio della spedizione punitiva ed evitando di rispondere direttamente alle domande. Valerio Staffelli chiede: “Come mai non lo ha querelato?“, riferendosi a Fedez. Cristiano Iovino, visibilmente in imbarazzo, non risponde.

Allora l’inviato insiste: “I soldi che le ha dato Federico sono bastati per tutto? Non è che Fedez ha comprato il suo silenzio?”. Lui nega: “Ma quali soldi? Magari”. Poi aggiunge: “A me il dente non l’ha rotto nessuno: se c’è stato un dente rotto, non era il mio“.

Le domande senza risposta

Le dichiarazioni di Iovino durante l’intervista con Valerio Staffelli sollevano più domande che risposte, soprattutto quando nega l’accaduto di un dente rotto e risponde in modo evasivo riguardo la questione dei soldi. Queste risposte ambigue conducono a interrogativi più ampi sull’effettiva dinamica degli eventi e sugli accordi che possono essere stati stipulati dietro le quinte.

Pochi giorni fa Staffelli ha consegnato un Tapiro d’oro a Fedez a seguito dell’arresto del suo bodyguard, Christian Rosiello, anch’egli presumibilmente coinvolto nell’aggressione a Iovino. In quell’occasione il rapper non ha risposto alle domande dell’inviato, ed anzi, lo ha minacciato di querela.