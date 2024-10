Colapesce e Dimartino si separano: “Ci prendiamo una pausa”

Colapesce ha rivelato che lui e Dimartino si prenderanno una pausa per un po’ per lavorare sui propri progetti.

Dopo un percorso congiunto costellato di successi, Colapesce e Dimartino hanno deciso di prendersi una pausa creativa dai loro progetti condivisi, aprendo così la strada a nuove avventure soliste. Colapesce ha infatti lavorato come solista alla colonna sonora del film “Iddu“, al cinema dal 10 ottobre.

Colapesce e Dimartino: “dobbiamo prenderci una pausa”

“Con Dimartino ci separiamo per un po’” – ha rivelato l’artista in un’intervista al Corriere della Sera -“Dobbiamo proprio prenderci una pausa, per rifiatare un po’: non siamo una catena di montaggio che sforna dischi a ripetizione“.

Non si tratta di una notizia che ha colto di sorpresa i fan. Il duo, formato da Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino, aveva già anticipato la sua volontà di sciogliersi, almeno per un po’. “Dopo il tour Lux Eterna Beach Estate 2024 ci prenderemo una pausa, svilupperemo i nostri progetti, ci riposeremo, dal 2020 non ci siamo fermati. Ma continueremo a essere noi, in futuro vedremo.“ – avevano rivelato quest’estate a Repubblica i due artisti.

Colapesce e Dimartino

Colpapesce e Dimartino: “vogliamo tornare a vivere”

Il duo però non ha intenzione di separarsi per sempre. “Veniamo entrambi da lunghe carriere soliste, abbiamo la pelle dei dinosauri” – ha affermato Colapesce a Vanity Fair – “Scrivere ci costa tempo ed energie, abbiamo fatto due dischi insieme che hanno richiesto sforzi, non siamo di quelli che mettono in piedi un brano nel giro di una settimana“.

“È un lavoro complesso e delicato. Ora ci serve una pausa, fosse anche per capire come mettere mano alle canzoni che verranno. Avremmo potuto fare all’infinito Musica leggerissima, ma non è un atteggiamento che ci interessa. E poi volevamo tornare a vivere: dal 2021 a oggi non ci eravamo mai fermati.” – ha concluso l’artista.