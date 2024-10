Alfa: le vicine si lamentano del caos, lui gli regali i biglietti

Maria e Giulia, le vicine di Alfa, si sono lamentate del rumore che il cantante fa suonando: lui gli ha regalato i biglietti del suo concerto.

La scorsa settimana Alfa è stato coinvolto in uno spiacevole ma simpatico episodio. Le sue vicine di casa, due ragazze di nome Maria e Giulia, gli hanno lasciato un bigliettino lamentandosi del rumore che il cantante fa suonando sia di notte che di giorno. Alfa, per per farsi perdonare, ha fatto un gesto molto carino nei loro confronti.

Alfa: il biglietto delle vicine di casa

“Volevamo dirti che (s)fortunatamente le pareti sono molti sottili e sentiamo tutto. Non vogliamo fare polemica siamo giovani e molto comprensive, ma purtroppo durante la settimana la sveglia mattutina non è comprensiva con noi! Ti chiediamo se puoi fare attenzione la notte. Grazie per la comprensione, se ti dovesse servire lo zucchero o anche solo un caffè sai a chi citofonare!” – queste le parole del simpatico appello di Maria e Giulia.

Di fronte a queste lamentele, Alfa si era scusato promettendo alle ragazze di regalare loro dei biglietti per il suo concerto al Forum di Assago in programma il prossimo 25 novembre.

Alfa: il regalo per scusarsi con Maria e Giulia

A quanto pare Alfa è un uomo di parola: oggi con un post su Instagram il giovane cantante ha pubblicato la sua risposta, sempre tramite bigliettino, alle sue vicine. In allegato c’erano anche i due biglietti per il concerto del 25 novembre.

“Maria e Giulia! Non ci siamo ancora mai visti, ma vi invito al mio concerto al Forum!“ ” – si legge nel post. Poi Alfa conclude con una simpatica battuta: “Vi avviso lì potrei fare un po’ di rumore! Andrea“. La storia non si è fermata al cortile di casa ma è diventata virale, raccogliendo l’attenzione e l’invidia di molti online. Sotto al post dove Alfa rendeva pubblica la conversazione con le sue vicine, i commenti sono infatti esplosi.