Nell Smith: muore a 17 anni una promessa della musica canadese

È tragicamente scomparsa a 17 anni Nell Smith, cantante canadese che nel 2021 ha pubblicato un album di cover di Nick Cave.

Nell Smith era una giovane promessa della musica canadese, la cui vita è stata tragicamente interrotta a soli 17 anni. La notizia della sua scomparsa ha scosso non solo la comunità musicale ma anche i fan e coloro che avevano avuto modo di apprezzare il suo indubbio talento.

Una stella nascente nella musica

Nell Smith, nata nel Regno Unito e trasferitasi in Canada durante l’infanzia, aveva già dimostrato un talento e una passione per la musica che andavano ben oltre la sua giovane età. La sua carriera artistica aveva preso il volo nel 2021 con la pubblicazione di “Where The Viaduct Looms“, un album di cover di Nick Cave realizzato in collaborazione con i Flaming Lips.

La collaborazione con la band aveva avuto inizio nel 2018, quando, appena undicenne, aveva incontrato il gruppo durante uno spettacolo al Sled Island Festival di Calgary. Da quel momento, la sua dedizione alla musica e la sua capacità di esprimersi attraverso di essa hanno solo continuato a crescere, portandola a imparare a suonare la chitarra e a comporre le proprie canzoni.

Nell Smith: la tragedia e il ricordo

Il mondo è venuto a conoscenza della sua prematura scomparsa attraverso un annuncio fatto dal frontman dei Flaming Lips, Wayne Coyne, durante un concerto a Portland il 6 ottobre.

Sebbene le cause ufficiali della morte non siano state divulgate, Coyne ha menzionato che la giovane artista sarebbe morta in un incidente d’auto. Questa notizia ha lasciato fan e colleghi in uno stato di shock e incredulità.

A confermare la notizia è stato anche Simon Raymonde, frontman dei Cocteau Twins e figura chiave dell’etichetta Bella Union con cui Smith avrebbe dovuto pubblicare il suo album di esordio. “Nell aveva solo 17 anni e si stava preparando per l’uscita del suo primo disco da solista all’inizio del 2025 con la Bella Union, realizzato a Brighton con Jack e Lily Wolter delle Penelope Isles.” – ha commentato Raymonde.