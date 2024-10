Durante la prima puntata di “Che tempo che fa”, Malgioglio ha detto di essere offeso con Simona Ventura per il mancato invito al suo matrimonio.

La puntata di apertura della nuova stagione di Che tempo che fa si è tinta di polemica sin dalle prime battute. Protagonisti del siparietto sono stati Cristiano Malgioglio e Simona Ventura: il cantante si è detto offeso di non essere stato invitato al matrimonio della conduttrice con Giovanni Terzi dello scorso luglio.

Malgioglio e Venutra: il mancato invito al matrimonio

Tra i presenti alla prima puntata di Che tempo che fa, oltre a Malgioglio e Ventura, c’erano Mara Maionchi e Max Giusti, entrambi invitati alle nozze. Il cantante, piccato, ha commentato: “Io non sono stato invitato… Me lo aspettavo da un’amica“. Simona ha smentito: “Ti ho invitato Cri!“.

Lui però ha subito replicato: “Non mi hai mandato nulla“. Ventura allora ha cercato di scaricare la responsabilità del mancato invito: “Non è che l’ho mandato io personalmente…“.

A cercare di placare la lite è stato Diego Abatantuono che ha commentato: “Ha sbagliato lo staff…“. Poi è intervenuto anche Ubaldo Pantani che, imitando Lapo Elkann, ha parlato di un semplice “un errore di comunicazione“. La battuta ha suscitato le risate dei presenti riuscendo a porre fine all’imbarazzante botta e risposta tra Malgioglio e Ventura.

Malgioglio: la battuta a Max Giusti

Nel corso del programma è poi andato in onda un servizio dedicato a Max Giusti. Al termine della clip, Fazio ha detto: “Facciamo un esperimento, Cristiano puoi provare a farti imitare da Max? Lui dice che quando ci sei te non riesce a farlo“. Giusti ha confermato: “Sì, io non riesco quando c’è lui a fare Cristiano“.

Malgioglio allora non è riuscito a trattenere la battuta: “Guardami, non avere il terrore tesoro. Concentrati, entra dentro di me“. “Davanti a tutti?” – la replica immediata di Max che ha suscitato le risate dei presenti.