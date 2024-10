Grave lutto per Madonna: è morto il fratello Christopher Ciccone

Christopher Ciccone, fratello di Madonna, è morto a 63 anni stroncato da un cancro: a settembre era scomparsa anche la matrigna.

Per Madonna è il secondo grave lutto in pochissimo tempo. A settembre è venuta a mancare la matrigna Joan e adesso la popstar ha perso anche il fratello minore. La notizia è stata riportata da TMZ che ha fatto sapere che Christopher Ciccone è deceduto il 4 ottobre all’età di 63 anni dopo una lunga lotta contro il cancro.

Christopher Ciccone: la morte del fratello di Madonna

Sempre secondo quanto riportato da TMZ, Ciccone è morto “serenamente, circondato dall’amore del marito Ray e dei suoi cari” nella sua casa in Michigan. La notizia della sua scomparsa è un duro colpo per Madonna: lo scorso anno la popstar aveva perso il fratello maggiore Anthony e a settembre è venuta a mancare anche la matrigna Joan Ciccone, sempre a causa del cancro.

I rapporti tra Madonna e il fratello Christopher non sono sempre stati distesi. I due avrebbero iniziato ad allontanarsi nel 1991, quando la popstar portò le videocamere, per il suo documentario Truth or Dare, sulla tomba della loro madre.

Le parole di Christopher su Madonna

“Me lo sono tenuto dentro, ma mi sono detto: ‘Ok, ora non ci sono più limiti’. Mia madre era diventata una parte, una piccola protagonista, della sua vita, della sua storia. E questo mi ha ferito.” – ha rivelato l’uomo in un’intervista del 2008 – “La mia opinione su di lei è cambiata in quel momento. Non ho mai detto nulla al riguardo. Penso che, in definitiva, sia una persona sola e, purtroppo, al vertice ci si sente davvero soli”.

Poi, nel 2012, i due si sono finalmente riavvicinati. “Per quanto mi riguarda, il nostro rapporto è a posto. Siamo in contatto tra noi, anche se non la vedo da molto tempo. Siamo tornati a essere fratello e sorella. Non lavoro per lei, ed è meglio così.” – ha dichiarato Christopher.

“Non potrei essere più orgoglioso di lei. È una forza da non sottovalutare. Ha la voce di Barbra Streisand? No. Può ballare come Martha Graham? Probabilmente no. Ma la combinazione delle sue capacità l’ha resa grande e ha lasciato un’enorme eredità a lei e, attraverso di lei, a me. Quindi sì, che Dio la benedica.” – ha poi concluso.