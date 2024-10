Adriano Celentano ha risposto a Teo Teocoli dopo che quest’ultimo lo ha accusato di non rispondere alle sue telefonate.

I rapporti tra Teo Teocoli e Adriano Celentano si sono raffreddati da tempo. A parlarne per la prima volta è stato proprio il comico che durante la sua intervista a Belve del 2022 aveva rivelato: “L’ho chiamato un paio di volte, e da allora non ci siamo più sentiti”. Negli ultimi giorni c’è stato un nuovo botta e risposta: scopriamo tutti i dettagli!

Teo Teocoli: “Celentano è scomparso”

Teocoli è tornato sull’argomento durante la puntata del podcast Tintoria: “È scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno (…) Abbiamo fatto quaranta compleanni insieme perché lui compiva gli anni il 6 gennaio quindi nel giorno dell’Epifania. Univa le due cose e abbiamo sempre fatto feste. In questi ultimi anni non risponde al telefono, forse è morto. Sono quattro anni che provo“.

Questa volta Adriano Celentano ha deciso di replicare alle accuse del comico e gli ha risposto con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Adriano Celentano: la risposta a Teo Teocoli

“Ciao Teo,” – esordisce Celentano – “ma cos’è questa storia? Ho letto sui giornali che tu soffri perché è da 5 anni che io non rispondo alle tue telefonate…ma se io non rispondo è perché ti voglio BENE! Come fai a non capirlo? Tu non devi essere triste, se no poi mi intristisco anch’io… Ricordi quante risate… e le più eclatanti erano proprio quando a sbagliare ero io che avevo scritto il copione, e non tu… Avresti dovuto vedere la tua faccia…quindi chiama pure se vuoi tanto io non ti rispondo…”.

Il post ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan che in poche ore lo hanno inondato di commenti. Alcuni utenti si dicono confusi dalla risposta criptica del cantante. Ma c’è anche chi la butta a ridere parafrasando una sua nota canzone: “È inutile chiamare non risponderà nessuno, il telefono è volato fuori giù dal quarto piano…“.