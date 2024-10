Coma_Cose, matrimonio a sorpesa: “Alla fine è successo”

I Coma_Cose si sono sposati a sorpresa senza anticipare nulla ai fan: sui social hanno condiviso alcuni momenti della cerimonia.

Lo avevano anticipato sul palco di Sanremo a febbraio 2023 e adesso è diventato realtà: i Coma_cose si sono sposati. Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano erano fidanzati da 9 anni e ora sono ufficialmente marito e moglie. Sui social hanno condiviso alcune foto della cerimonia e i loro look, decisamente originali per un occasione come il matrimonio, non sono passati inosservati.

Come_Cose: matrimonio a sorpresa

Per i fan la scelta del duo di sposarsi con un rito civile a Milano il 3 ottobre è stata una vera e propria sorpresa. I Coma_Cose non hanno infatti rivelato in anticipo la data delle nozze e sono venuti allo scoperto solo questa mattina condividendo su Instagram un video direttamente dalla cerimonia in Comune con la didascalia “Sta succedendo“. Poi, più tardi, hanno condiviso delle foto della cerimonia in un post intitolato “Alla fine è successo”.

“Dieci anni vissuti intensamente, ci siamo conosciuti dove i sogni si mischiavano alle difficoltà, forse non avevamo grandi piani ma ci siamo bastati e a volte la vita, la passione, il rischio, il sacrificio e una serie di fortunati eventi ti regalano delle sorprese inaspettate. In questi anni siamo cresciuti, ci siamo presi e anche allontanati ma abbiamo sempre saputo che ci lega qualcosa di invisibile che nemmeno noi sapremmo spiegare” – scrive la coppia.

“É stata una cerimonia semplice, nella discrezione di pochissimi affetti, i Beatles in sottofondo perché la musica è importante, un pranzo che è stato più una tavolata di famiglia che purtroppo sempre più raramente riusciamo a tenerci stretta. E le canzoni?…Beh le canzoni sono il nostro diario che fortunatamente ha ancora un sacco di pagine da riempire. SIAMO FELICI!” – conclude il post.

I look del matrimonio

Francesca ha calcato la via dell’originalità con un abito bianco, abbinato a un inusuale pellicciotto maculato, un dettaglio che ha aggiunto un tocco di eccentricità al suo look altrimenti sobrio.

Fausto ha invece scelto di mantenere il suo stile inconfondibile con un completo oversize, riportando in quel giorno tanto speciale l’iconicità dei suoi abiti sanremesi. In questi dettagli si riflette la volontà di non rinunciare alla loro identità, dimostrando ancora una volta come la loro arte influenzi ogni aspetto della loro vita, anche il più intimo e personale.