Tommaso Paradiso sta per diventare papà: l’indiscrezione

Secondo le ultime indiscrezioni, Tommaso Paradiso starebbe aspettando un figlio insieme alla compagna Carolina Sansoni.

Tommaso Paradiso non ha mai fatto un segreto del suo desiderio di diventare padre. L’ex frontman dei The Giornalisti, 41 anni, potrebbe presto veder realizzato questo sogno: secondo le ultime notizie la sua compagna, Carolina Sansoni, 35 anni, starebbe aspettando un bambino. Scopriamo tutti i dettagli!

La relazione con Carolina Sansoni

La relazione tra Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni va avanti dal 2017, anno in cui si sono incontrati per la prima volta a una partita di calcio. Tra i due è scattata subito un’intesa basata su interessi e passioni comuni. Carolina, oltre a essere la compagna di vita di Paradiso, è un’imprenditrice digitale di successo.

Tommaso Paradiso

Il suo background accademico include studi in Comunicazione & Marketing e una specializzazione in Fashion Business presso l’Istituto Marangoni di Londra. La loro relazione sembra essere costellata da momenti di felicità e complicità, tanto che Tommaso ha trovato in Carolina una vera musa ispiratrice per alcune dei suoi brani più famosi come “Questa stupida canzone d’amore”.

Tommaso Paradiso: il desiderio di paternità

La notizia che Carolina Sansoni sia incinta ha sollevato un’ondata di entusiasmo tra i fan dell’artista. Come detto, infatti, diventare padre è sempre stato uno dei più grandi sogni di Tommaso Paradiso. In una recente intervista il cantante ha affermato: “Vorrei 12 figli. Non vedo l’ora di fare il papà, voglio fare il papà“.

Tuttavia per il momento la gravidanza non è ancora stata confermata. La notizia è stata riportata dal settimanale Oggi, ma i diretti interessati non hanno commentato l’indiscrezione. Per avere la certezza bisogna attendere una dichiarazione ufficiale da parte del cantante.

L’arrivo di un figlio è uno dei momenti più belli nella vita di una coppia e, nel caso di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni, sembra essere l’apice di un percorso di crescita condiviso.