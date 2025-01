Sanremo 2025, Carlo Conti rivela: “Blanco ha rifiutato l’invito”

Nuovo retroscena su Sanremo 2025: Blanco non ha accettato l’invito di Carlo Conti a salire sul palco dell’Ariston.

Il Festival di Sanremo è sempre più vicino. In attesa della fatidica data dell’11 febbraio la curiosità e l’interesse del pubblico vengono alimentati dai retroscena inediti che continuano ad emergere. In alcune recenti interviste Carlo Conti ha infatti rivelato nuovi dettagli relativi all’organizzazione della kermesse e ha confessato che Blanco avrebbe rifiutato il suo invito a salire sul palco dell’Ariston. Scopriamo tutti i dettagli!

Il Festival di Carlo Conti

Carlo Conti lo ha già annunciato: il suo Festival di Sanremo sarà “una grande festa”. Proprio per questo motivo il direttore artistico ha deciso di farsi affiancare nella conduzione da alcuni colleghi con cui ha un profondo rapporto di amicizia. Tra questi ci sono senza dubbio Gerry Scotti e Antonella Clerici che saranno i co-conduttori della prima serata della kermesse.

Carlo Conti

Per Gerry sarà la prima volta al Festival di Sanremo. “Un sogno che si avvera a 68 anni“ – ha dichiarato emozionato. Anche Antonelli Clerici, grande amica di Conti, è stata una scelta quasi scontata. Peserà invece l’assenza di quello che il direttore artistico ha definito come “il quarto amico“. Stiamo parlando di Fabrizio Frizzi, storico conduttore Rai scomparso prematuramente nel 2018.

Blanco rifiuta l’invito di Carlo Conti: il motivo

Non sarà presente al Festival neppure Blanco, uno degli artisti più popolari degli ultimi anni, nonché vincitore di Sanremo 2022 insieme a Mahmood con il brano “Brividi”. Carlo Conti ha rivelato di aver invitato l’artista, ma di aver ricevuto un rifiuto da parte sua.

“Mi sarebbe piaciuto molto se si fosse presentato: ancora non se la sente di tornare su quel palco che lo ha scottato, dove non ha vissuto una bella esperienza, ma mi auguro che presto voglia sfatare questo tabù” – ha spiegato Conti. Blanco sarà comunque presente a Sanremo come autore di 3 brani in gara, tra i quali quello di Giorgia.