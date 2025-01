Angelina Mango torna sui social: il messaggio preoccupa i fan

Dopo mesi di assenza dai social, Angelina Mango è tornata con un messaggio che ha fatto preoccupare i fan.

Sono mesi che Angelina Mango si va vedere poco, o quasi nulla, sui suoi canali social. Dopo aver annunciato la cancellazione del suo tour in Europa a causa di una rinofaringite acuta, la vincitrice di Sanremo 2024 ha mantenuto un basso profilo, smettendo di condividere la sua quotidianità attraverso video e storie. Oggi Angelina è tornata a sorpresa su Instagram con un messaggio in cui spiega cosa le è successo nell’ultimo periodo

L’assenza dai social e i problemi di salute

Angelina, soprattutto dopo la vittoria di Sanremo 2024, era molto attiva su Instagram e Tik Tok dove ogni giorno condivideva la sua quotidianità con video allegri e spensierati. Negli ultimi mesi, però, le sue apparizioni sono state rarissime e hanno fatto preoccupare i fan circa le sue condizioni di salute.

Angelina Mango

La cantante, infatti, appariva visibilmente dimagrita. Inoltre in molti hanno notato l’assenza di Antonio Cirigliano, fidanzato di Angelina, dalle storie e dai video pubblicati in occasione delle feste di Natale. Per ora però la fine della relazione è una voce non confermata.

Angelina Mango: il ritorno sui social

Oggi la cantante ha pubblicato un post su Instagram con un lungo messaggio rivolto al suo pubblico. “A volte la gente neanche si fa la doccia se non deve uscire o postare qualcosa sui social.” – scrive – “In questo periodo in cui ‘esisto’ un po’ di meno pubblicamente, mi sono accorta che ESISTO davvero, anche nella realtà. Sono viva, ed è una bella scoperta“.

“Mi preparo, mi vesto, mi trucco ogni mattina anche se non farò foto o video a confermare la mia presenza nel mondo. Sto scoprendo un sacco di cose che si possono fare e che appartengono alla realtà. Su 10 foto fatte se ne pubblica una, ma a volte la realtà è proprio nelle altre 9″ – conclude Angelina.