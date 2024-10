Angelina Mango ha annullato il suo tour a causa di problemi di salute: lo ha annunciato con una lettera pubblicata sui social.

Angelina Mango è stata costretta ad annullare il suo tour nei club previsto per ottobre e novembre a causa di problemi di salute che le impediscono di salire sul palco. La cantante è stata colpita da una rinofaringite acuta dopo il concerto di Napoli del 14 ottobre.

Ad annunciare la cancellazione delle date in programma è stata la stessa artista, tramite una lettera pubblicata sul suo profilo Instagram.

Angelina Mango: la lettera pubblicata su Instagram

Nella lettera condivisa sui social, Angelina ha spiegato di non aver ancora recuperato la voce e di avere bisogno di tempo per prendersi cura di sé.

“Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare.” – ha scritto la cantante.

Poi ha continuato: “E ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me, mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni. Vi amo“.

Il sostegno degli altri artisti

Sotto al post pubblicato da Angelina Mango sono arrivati i commenti di sostegno di molti colleghi ed amici della cantante. Tra questi Olly, con cui Angelina ha realizzato il brano “Due come noi” e Madame che nei commenti ha scritto: “Rimettiti presto Fiorellino”.

Anche Francesca Michelin le ha augurato una pronta guarigione. Sono poi arrivati messaggi anche da parte di altre personalità del mondo dello spettacolo, come Benedetta Rossi e Michele Lorenzon, vincitore di Masterchef 9.