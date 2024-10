Eros Ramazzotti parla dell’addio a Dalila: “Sono molto sereno”

Dopo il botta e risposta sui social, Eros Ramazzatti ha parlato per la prima volta della fine della sua storia d’amore con Dalila Gelsomino.

Nonostante fino a pochi mesi fa sembrasse andare tutto a gonfie vele, la storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si è conclusa. A rivelarlo è stata proprio lei, che dopo giorni di gossip ed indiscrezioni, ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle storie per spiegare i motivi della rottura.

Dopo poche ore anche Eros ha pubblicato delle storie ricollegabili all’accaduto, anche se non ha mai direttamente citato l’imprenditrice. “La rabbia prolungata danneggia il fegato” – scrive – “No a tutte le guerre, nessuna esclusa“. Adesso il settimanale Oggi riporta le parole con cui Eros ha commentato la fine della storia con Dalila.

Eros Ramazzotti: le parole sulla rottura

Secondo quanto riportato da Oggi, il commento di Eros Ramazzotti sarebbe stato breve e non molto esplicativo: “Sono molto sereno. Non ho altro da dire“. Secondo il magazine dietro la rottura potrebbe esserci una terza persona, ma si tratta di voci non confermate.

In ogni caso le dichiarazioni di entrambi, disseminate attraverso i social network e le pagine delle riviste di gossip, raccontano di un amore giunto al termine.

Eros Ramazzotti al Festival di Sanremo 2024

Quel che è certo è che Eros in questo momento è molto legato alla sua ex moglie, Michelle Hunziker. A far riavvicinare i due ha senza dubbio contribuito la nascita di Cesare, il nipote figlio di Aurora Ramazzotti.

Eros Ramazzotti: il legame con Michelle Hunziker

“È per me famiglia e sarà sempre un pilastro delle mie giornate.” – questa la frase riportata da Oggi che ben racconta quanto sia profondo ed intenso il rapporto tra i due.

Questa dichiarazione, ben oltre il contesto di una semplice amicizia, testimonia un legame profondo e duraturo, rafforzato forse dalla condivisione di esperienze significative e da un’affezione che ha superato la fine del loro matrimonio.